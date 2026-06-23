Mundial 2026: Así marchan todos los Grupos tras la Jornada 2
Con la Jornada 2 concluida, así marchan las posiciones en cada uno de los Grupos en el Mundial 2026; ya se confirmaron los primeros calificados y eliminados
Con un total de 66 goles anotados durante los 24 partidos correspondientes a la Jornada 2 del Mundial 2026, diversos países ya se encuentran matemáticamente calificados o eliminados hacia la siguiente ronda del certamen; así marcha cada uno de los Grupos a falta de su último compromiso.
Con actividad desde el jueves 18 al martes 23 de junio, la Jornada 2 del Mundial 2026 sufrió de tres partidos que terminaron 0-0, teniendo en el Países Bajos Vs Suecia y en el Canadá Vs Qatar los compromisos en los que se anotaron más goles (6).
Estos son todos los resultados, fechas y sedes en las que se disputaron los partidos correspondientes a la Jornada 2 del Mundial 2026:
Chequia 1-1 Sudáfrica / jueves 18 de junio, Atlanta.
Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina / jueves 18 de junio, Los Ángeles.
Canadá 6-0 Qatar / jueves 18 de junio, Vancouver.
México 1-0 Corea del Sur / jueves 18 de junio, Guadalajara.
Estados Unidos 2-0 Australia / viernes 19 de junio, Seattle.
Escocia 0-1 Marruecos / viernes 19 de junio, Boston.
Brasil 3-0 Haití / viernes 19 de junio, Philadelphia.
Turquía 0-1 Paraguay / viernes 19 de junio, San Francisco.
Países Bajos 5-1 Suecia / sábado 20 de junio, Houston.
Alemania 2-1 Costa de Marfil / sábado 20 de junio, Toronto.
Ecuador 0-0 Curazao / sábado 20 de junio, Kansas City.
Túnez 0-4 Japón / sábado 20 de junio, Monterrey.
España 4-0 Arabia Saudita / domingo 21 de junio, Atlanta.
Bélgica 0-0 Irán / domingo 21 de junio, Los Ángeles.
Uruguay 2-2 Cabo Verde / domingo 21 de junio, Miami.
Nueva Zelanda 1-3 Egipto / domingo 21 de junio, Vancouver.
Argentina 2-0 Austria / lunes 22 de junio, Dallas.
Francia 3-0 Irak / lunes 22 de junio, Philadelphia.
Noruega 3-2 Senegal / lunes 22 de junio, New York.
Jordania 1-2 Argelia / lunes 22 de junio, San Francisco.
Portugal 5-0 Uzbekistán / martes 23 de junio, Houston.
Inglaterra 0-0 Ghana / martes 23 de junio, Boston.
Panamá 0-1 Croacia / martes 23 de junio, Toronto.
Colombia 1-0 Congo / martes 23 de junio, Guadalajara.
¿Cómo van los Grupos en el Mundial 2026 tras la Jornada 2?
Existen 32 boletos disponibles para la siguiente ronda del Mundial 2026, mientras que 16 conjuntos serán eliminados de toda posibilidad y sus aspiraciones terminarán tras la Fase de Grupos:
Grupo A
1. México / 6 puntos (+3 diferencia de goles).
2. Corea del Sur / 3 (0).
3. Chequia / 1 (-1).
4. Sudáfrica / 1 (-2).
Grupo B
1. Canadá / 4 puntos (+6 diferencia de goles).
2. Suiza / 4 (+3).
3. Bosnia y Herzegovina / 1 (-3).
4. Qatar / 1 (-6).
Grupo C
1. Brasil / 4 puntos (+3 diferencia de goles).
2. Marruecos / 4 (+1).
3. Escocia / 3 (0).
4. Haití / 0 (-4).
Grupo D
1. Estados Unidos / 6 puntos (+5 diferencia de goles).
2. Australia / 3 (0).
3. Paraguay / 3 (-2).
4. Turquía / 0 (-3).
Grupo E
1. Alemania / 6 puntos (+7 diferencia de goles).
2. Costa de Marfil / 3 (0).
3. Ecuador / 1 (-1).
4. Curazao / 1 (-6).
Grupo F
1. Países Bajos / 4 puntos (+4 diferencia de goles).
2. Japón / 4 (+4).
3. Suecia / 3 (0).
4. Túnez / 0 (-8).
Grupo G
1. Egipto / 4 puntos (+2 diferencia de goles).
2. Irán / 2 (0).
3. Bélgica / 2 (0).
4. Nueva Zelanda / 1 (-2).
Grupo H
1. España / 4 puntos (+4 diferencia de goles).
2. Uruguay / 2 (0).
3. Cabo Verde / 2 (0).
4. Arabia Saudita / 1 (-4).
Grupo I
1. Francia / 6 puntos (+5 diferencia de goles).
2. Noruega / 6 (+4).
3. Senegal / 0 (-3).
4. Irak / 0 (-6).
Grupo J
1. Argentina / 6 puntos (+5 diferencia de goles).
2. Austria / 3 (0).
3. Argelia / 3 (-2).
4. Jordania / 0 (-3).
Grupo K
1. Colombia / 6 (+3).
2. Portugal / 4 (+5).
3. Congo / 1 (-1).
4. Uzbekistán / 0 (-7).
Grupo L
1. Inglaterra / 4 puntos (+2 diferencia de goles).
2. Ghana / 4 (+1).
3. Croacia / 3 (-1).
4. Panamá / 0 (-2).
BFG