Mundial 2026: Así marchan todos los Grupos tras la Jornada 2

Con un total de 66 goles anotados durante los 24 partidos correspondientes a la Jornada 2 del Mundial 2026, diversos países ya se encuentran matemáticamente calificados o eliminados hacia la siguiente ronda del certamen; así marcha cada uno de los Grupos a falta de su último compromiso.

Con actividad desde el jueves 18 al martes 23 de junio, la Jornada 2 del Mundial 2026 sufrió de tres partidos que terminaron 0-0, teniendo en el Países Bajos Vs Suecia y en el Canadá Vs Qatar los compromisos en los que se anotaron más goles (6).

Estos son todos los resultados, fechas y sedes en las que se disputaron los partidos correspondientes a la Jornada 2 del Mundial 2026:

Chequia 1-1 Sudáfrica / jueves 18 de junio, Atlanta.

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina / jueves 18 de junio, Los Ángeles.

Canadá 6-0 Qatar / jueves 18 de junio, Vancouver.

México 1-0 Corea del Sur / jueves 18 de junio, Guadalajara.

Estados Unidos 2-0 Australia / viernes 19 de junio, Seattle.

Escocia 0-1 Marruecos / viernes 19 de junio, Boston.

Brasil 3-0 Haití / viernes 19 de junio, Philadelphia.

Turquía 0-1 Paraguay / viernes 19 de junio, San Francisco.

Países Bajos 5-1 Suecia / sábado 20 de junio, Houston.

Alemania 2-1 Costa de Marfil / sábado 20 de junio, Toronto.

Ecuador 0-0 Curazao / sábado 20 de junio, Kansas City.

Túnez 0-4 Japón / sábado 20 de junio, Monterrey.

España 4-0 Arabia Saudita / domingo 21 de junio, Atlanta.

Bélgica 0-0 Irán / domingo 21 de junio, Los Ángeles.

Uruguay 2-2 Cabo Verde / domingo 21 de junio, Miami.

Nueva Zelanda 1-3 Egipto / domingo 21 de junio, Vancouver.

Argentina 2-0 Austria / lunes 22 de junio, Dallas.

Francia 3-0 Irak / lunes 22 de junio, Philadelphia.

Noruega 3-2 Senegal / lunes 22 de junio, New York.

Jordania 1-2 Argelia / lunes 22 de junio, San Francisco.

Portugal 5-0 Uzbekistán / martes 23 de junio, Houston.

Inglaterra 0-0 Ghana / martes 23 de junio, Boston.

Panamá 0-1 Croacia / martes 23 de junio, Toronto.

Colombia 1-0 Congo / martes 23 de junio, Guadalajara.

Durante el Mundial 2026 se jugarán un total de 104 partidos. Mexsport

¿Cómo van los Grupos en el Mundial 2026 tras la Jornada 2?

Existen 32 boletos disponibles para la siguiente ronda del Mundial 2026, mientras que 16 conjuntos serán eliminados de toda posibilidad y sus aspiraciones terminarán tras la Fase de Grupos:

Grupo A

1. México / 6 puntos (+3 diferencia de goles).

2. Corea del Sur / 3 (0).

3. Chequia / 1 (-1).

4. Sudáfrica / 1 (-2).

Luis Romo celebra su gol con el que México le ganó a Corea del Sur Héctor López

Grupo B

1. Canadá / 4 puntos (+6 diferencia de goles).

2. Suiza / 4 (+3).

3. Bosnia y Herzegovina / 1 (-3).

4. Qatar / 1 (-6).

Nathan Saliba celebra al marcar el cuarto gol del partido entre Canadá y Qatar. Reuters

Grupo C

1. Brasil / 4 puntos (+3 diferencia de goles).

2. Marruecos / 4 (+1).

3. Escocia / 3 (0).

4. Haití / 0 (-4).

Brasil durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Mexsport

Grupo D

1. Estados Unidos / 6 puntos (+5 diferencia de goles).

2. Australia / 3 (0).

3. Paraguay / 3 (-2).

4. Turquía / 0 (-3).

Estados Unidos igual que México: sella su pase a Dieciseisavos del Mundial 2026 Reuters

Grupo E

1. Alemania / 6 puntos (+7 diferencia de goles).

2. Costa de Marfil / 3 (0).

3. Ecuador / 1 (-1).

4. Curazao / 1 (-6).

Alemania venció 2-1 a Costa de Marfil para avanzar a Dieciseisavos de final del Mundial 2026 Reuters

Grupo F

1. Países Bajos / 4 puntos (+4 diferencia de goles).

2. Japón / 4 (+4).

3. Suecia / 3 (0).

4. Túnez / 0 (-8).

Países Bajos logró una goleada ante Suecia Reuters

Grupo G

1. Egipto / 4 puntos (+2 diferencia de goles).

2. Irán / 2 (0).

3. Bélgica / 2 (0).

4. Nueva Zelanda / 1 (-2).

Mohamed Salah celebra el segundo gol del partido para Egipto. Reuters

Grupo H

1. España / 4 puntos (+4 diferencia de goles).

2. Uruguay / 2 (0).

3. Cabo Verde / 2 (0).

4. Arabia Saudita / 1 (-4).

Lamine Yamal debutó con España en mundiales, pero no evitó el empate ante Cabo Verde Reuters

Grupo I

1. Francia / 6 puntos (+5 diferencia de goles).

2. Noruega / 6 (+4).

3. Senegal / 0 (-3).

4. Irak / 0 (-6).

Kylian Mbappé anotó doblete en el Francia vs Senegal Reuters

Grupo J

1. Argentina / 6 puntos (+5 diferencia de goles).

2. Austria / 3 (0).

3. Argelia / 3 (-2).

4. Jordania / 0 (-3).

Lionel Messi convirtió los 5 goles de Argentina en el Mundial 2026. Reuters

Grupo K

1. Colombia / 6 (+3).

2. Portugal / 4 (+5).

3. Congo / 1 (-1).

4. Uzbekistán / 0 (-7).

El Estadio Houston coreó el tradicional 'Siuuuu' de Cristiano Ronaldo Reuters

Grupo L

1. Inglaterra / 4 puntos (+2 diferencia de goles).

2. Ghana / 4 (+1).

3. Croacia / 3 (-1).

4. Panamá / 0 (-2).

Harry Kane guía a Inglaterra a la victoria ante Nueva Zelanda Reuters

BFG