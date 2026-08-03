México arrasa en los Centroamericanos 2026: Más de 250 medallas y busca récord

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 entran en su recta final, con la ceremonia de clausura programada para el 8 de agosto, pero la participación de México ha sido sobresaliente y dominante desde el inicio.

La delegación tricolor se mantiene firme en el primer lugar del medallero con una cosecha que supera las 250 preseas, incluyendo más de 110 de oro.

David Valdez Mouet celebra la medalla de oro conquistada en la prueba individual de pistola de aire a 10 metros, donde se proclamó campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Mexsport

¿Cómo le ha ido a México en los Centroamericanos 2026?

México encabeza el medallero con 120 oros, 81 platas y 68 de bronce, acumulando un total de 269 preseas, muy por delante de Colombia (171) y Cuba (93).

La delegación, de más de 600 atletas, ha brillado especialmente en deportes acuáticos: en clavados conquistó las nueve medallas de oro disponibles (pleno absoluto) y 14 preseas en total; en natación acumuló alrededor de 22 oros y cerca de 39 medallas en conjunto.

El dominio se extendió a pruebas como la marcha y el medio maratón en atletismo, donde los mexicanos se llevaron múltiples oros, así como a modalidades de tiro, raquetbol y triatlón.

Esta actuación consolida el tricampeonato consecutivo de México en el medallero general y muestra una profundidad de talento en casi todas las disciplinas en disputa.

Medallas de México en los Juegos Centroamericanos 2026

México: 120 oros | 81 platas | 68 bronces | 269 totales Colombia: 58 oros | 66 platas | 47 bronces | 171 totales Cuba: 31 oros | 26 platas | 36 bronces | 93 totales Venezuela: 21 oros | 37 platas | 63 bronces | 115 totales Puerto Rico: 15 oros | 20 platas | 64 bronces | 122 totales

Medallas de México HOY 3 de agosto en Juegos Centroamericanos 2026

Durante la jornada de este lunes 3 de agosto, la delegación mexicana sumó nuevas preseas en varias disciplinas y extendió su dominio en el medallero de Santo Domingo 2026. Entre los resultados más destacados del día se encuentran:

Oro en el relevo mixto de triatlón (Rosa María Tapia, Nicolás Probert, Marcela Álvarez y Erik Ramos)

en el relevo mixto de triatlón (Rosa María Tapia, Nicolás Probert, Marcela Álvarez y Erik Ramos) Oro en pistola de aire 10 m mixtos de tiro deportivo (Alejandra Zavala y Daniel Urquiza)

Plata en pistola de aire 10 m mixtos de tiro deportivo (Andrea Ibarra y David Valdez)

Bronce en gimnasia artística por equipos varonil (Isaac Núñez, Mario Rojas, Juan Pablo Porras, Juan Hernández y Cristian Ramírez)

¿Qué atletas brillaron con México en los Centroamericanos 2026?

Osmar Olvera, medallista olímpico de París 2024 y campeón mundial, llegó como una de las grandes figuras y cumplió de sobra: conquistó tres oros en trampolín (1 metro individual, 3 metros individual y 3 metros sincronizado junto a Juan Celaya).

El clavadista capitalino dominó las finales con puntuaciones altas y cerró su participación de forma perfecta, reafirmando su estatus como referente de la disciplina.

Otros nombres de renombre también entregaron: Alegna González (subcampeona mundial) y Alejandra Ortega se colgaron oro y plata en la media maratón de marcha femenil; Ricardo Ortiz ganó el oro en la prueba masculina; Laura Galván se impuso en el medio maratón.

Randal Willars aportó oros en plataforma; y figuras como Juan Celaya, Zyanya Parra y Rut Páez completaron el pleno en clavados.

México busca el récord de más oros en Centroamericanos

México busca igualar o superar su propio récord de 145 oros logrado en San Salvador 2023 (su mejor cosecha áurea histórica) y acercarse o rebasar el máximo de medallas totales de una edición (384 en Mayagüez 2010).