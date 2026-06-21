Salah aparece en el momento dorado y pone a Egipto en la cima del Grupo G del Mundial 2026

Egipto necesitaba a Mohamed Salah y su figura apareció cuando más lo necesitaba. El delantero volvió a escribir su nombre en la historia del Mundial al marcar el gol que cambió el destino del partido ante Nueva Zelanda y darle a su selección una victoria por 3-1 que la colocó como líder del Grupo G.

Durante varios minutos parecía que la sorpresa se consumaría en Vancouver. Nueva Zelanda tomó ventaja en el marcador al minuto 15 con un cabezazo de Finn Surman tras un tiro de esquina, aprovechando las dudas defensivas de un equipo egipcio que buscaba su primera victoria del torneo.

Así definió Mohamed Salah el segundo gol de Egipto. REUTERS

Pero Egipto encontró una respuesta en la segunda mitad. Mostafa Ziko apareció con otro remate de cabeza para empatar el partido al 58' y devolverle la confianza a los africanos.

¿Cómo fue el momento mágico de Salah?

Al minuto 67, el atacante recibió dentro del área después de una jugada construida con paciencia. Salah se movió hacia la derecha, encontró espacio y definió con la calidad que lo ha convertido en uno de los futbolistas más importantes de su generación.

El festejo tuvo un significado especial: fue el primer gol de Mohamed Salah en una Copa del Mundo desde el 25 de junio de 2018, cuando marcó ante Arabia Saudita en Rusia.

La estrella egipcia no sólo apareció con un gol. También se convirtió en el líder ofensivo de un equipo que necesitaba de su jerarquía para darle vuelta a un partido complicado.

Egipto manejó la ventaja en los minutos finales y Trezeguet sentenció el encuentro con el tercer gol, cerrando una remontada que coloca a los egipcios en la parte alta del grupo.

Con este resultado, Egipto suma cuatro puntos después de dos jornadas y queda en la cima del Grupo G, mientras Nueva Zelanda sigue buscando su primera victoria en el torneo.

Salah volvió a aparecer en el escenario mundial. Y esta vez, su gol puede valer mucho más que tres puntos, puede ser el inicio de una historia diferente para Egipto en el Mundial 2026.