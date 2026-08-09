México vs. Estados Unidos EN VIVO: Final del Campeonato Sub-20 de Concacaf

Segundo TIEMPO

70' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL El portero Rizvanovich no pude cortar el centro y se le va el balón, Cristobal Alfaro la encuentra y remata para el 2-0.

69' Cambio de Estados Unidos: Entra: T. Brown

​Sale: J. Torquato

68' Tiro de esquina para México por la derecha.

66' Comienza la lluvia en el Estadio Banorte.

63' México vuelve a contruir desde zona baja.

60' Primeras modificaciones de México: Entran: Luis Gamboa y Francisco Valenzuela.

​Salen: Hugo Camberos y Diego Ramírez.

59' Contreras le pega con potencia de larga distancia, pero se va muy desviada.

58' Estados Unidos ataca por conducto de Contreras, pero la cobertura de Juan Echilvestre es precisa para alejar el peligro.

57' Seis elementos mexicanos ya realizan movimientos de calentamiento para posibles modificaciones.

55' La pelota se va desviada y es saque de meta para Estados Unidos.

54' Samir Inda dispara y la pelota se estrella en la zaga de Estados Unidos. Tiro de esquina.

54' México estaría ganando la final con paso perfecto en todo el torneo.

51' México la toca en zona baja y Estados Unidos no presiona.

50' México dispara de larga distancia y se va muy desviado de la portería de K. Rizvanovich.

50' México va a mover de manos en zona baja.

48' Estados Unidos juega con uno menos por la expulsión de C. Applewhite en la primera mitad.

47' No hay cambios para la segunda mitad. Los mismos 11 mexicanos y los mismos 10 estadounidenses regresan al campo.

46' México mueve la pelota y ya se jugan los segundos 45 minutos de la gran final. México está al frente en el amrcador.

- Los equipos ya están de regreso en la cancha.

45+5' Adonis Carrasco dice que no hay más. Se cierra el primer tiempo de la gran final.

45+4' Falta sobre Hugo Camberos.

45+2' Primera modificación para Estados Unidos, Entra: B. Dayes

​Sale: X. Oyharçabal

45' El cuarto árbitro indica que se juegan cuatro minutos más.

45' ROJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Carrasco le retira la amarilla a C. Applewhite y la cambia por roja.

44' Carrasco se acerca a llamar el VAR por posible tarjeta roja.

42' FAAAAAAAAAAAAAAALTA C. Applewhite comete falta sobre Camberos y el árbitro lo amonesta.

40' CERCAAAAAAAAAA. Samir Inda le pega desde los linderos del área y se va desviado.

39' Así fue el gol de la Selección Nacional de México.

37' Ahora es Estados Unidos quien controla la pelota en propio campo.

35' Camberos construye el ataque, pero K. Rizvanovich controla el balón en la portería.

32' México toca la pelota en zona baja y el público corea los oles.

30' ES GOL DE MÉXICO. El central Carrasco confirma el gol mexicano tras la revisión del VAR.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Tras una jugada apretada, Cristobal Alfaro marca de cabeza. C. Guske sacaba sobre la línea, pero el central dice que la pelota entró. El VAR revisa.

24' Samir Inda cae dos veces en el área, pero no hay falta y Estados Unidos mueve de banda.

23' Cristo Navarrete, portero mexicano que salió lesionado en la semifinal ante Canadá, no está disponible y estará tres semanas fuera.

21' La pelota la recupera Estados Unidos, pero no avanza de media cancha.

20' Sin peligro para México. El Tri ya controla el balón.

18' Estados Unidos contruye jugada de peligro en el área mexicana. El central marca falta a las afueras del área.

17' Ambos equipos llegan a la final con paso perfecto con solo un gol permitido en las rondas previas.

15' México controla la pelota en la zona baja. Estados Unidos no presiona.

13' J. Contreras manda un tiro centro al área que se va por encima de la portería mexicana.

9' El grito prohibido ya aparece en la cancha del Estadio Banorte.

9' Camberos tiene tiro libre en tres cuartos de cancha y la manda muy desviada de la portería.

7' México controla el balón en propio campo y la tribuna canta los oles.

6' Tiro de esquina por la punta de la izquierda para México. El portero de Estados Unidos se queda con el balón.

4' Rafa Máequez, entrenador de la Selección Nacional de México mayor, está presente en el Estadio Banorte para ver el partido.

2' Hugo Camberos saca un zapatazo desde fuera del área y pone la primera de peligro para México. El balón no alcanzó a bajar.

1' Estados Unidos mueve la pelota y empiezan los primeros 45 minutos de la gran final.

- Suena el Himno Nacional de México en el Coloso de Santa Úrsula.

- Suena el Himno Nacional de los Estados Unidos en la cancha del Estadio Banorte.

- La afición recibe a la Selección Nacional de México en el Estadio Banorte.

- Estados Unidos tiene lista su alineación para enfrentar a México.

- Lista la alineación de México.