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Jalapeños bajo la lupa por salmonela: qué se sabe

Autoridades sanitarias de Estados Unidos investigan un brote relacionado con jalapeños procedentes de Sinaloa. La alerta no confirma casos en México, pero abre preguntas sobre vigilancia, síntomas y trazabilidad.

Por: Alexandro Medrano

Infografía con un jalapeño ilustrado y un acercamiento microscópico de bacterias adheridas a su superficie. Explica que el chile no produce salmonela y que puede conservar apariencia, olor y sabor normales.
La salmonela llega al jalapeño desde una fuente contaminada y puede permanecer en su superficie o alojarse en zonas dañadas.Alexandro Medrano

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informaron el 5 de agosto que investigan un brote de Salmonella Javiana asociado con jalapeños distribuidos en ese país.

Hasta el corte del 4 de agosto se habían identificado 345 casos en 27 estados, 36 hospitalizaciones y ninguna muerte. Los datos epidemiológicos y de rastreo apuntan a producto procedente de Sinaloa, aunque la investigación sobre el punto exacto de contaminación continúa abierta.

Secuencia ilustrada en cuatro pasos: materia fecal de un animal, agua o suelo contaminados, cultivo de chiles y jalapeño con bacterias observadas mediante aumento microscópico.
La materia fecal puede llevar salmonela al agua o al suelo y, desde ahí, alcanzar los cultivos de jalapeño.Alexandro Medrano

Esto no significa que exista un brote confirmado en México ni que todos los jalapeños sinaloenses estén contaminados. Una asociación epidemiológica identifica un posible vehículo de transmisión, pero no determina automáticamente en qué campo, instalación o etapa ocurrió el problema.

Para relacionar los casos, los investigadores comparan lo que comieron las personas enfermas, reconstruyen las rutas de distribución y analizan el genoma de las bacterias encontradas. La coincidencia genética permite saber si distintos pacientes probablemente forman parte del mismo brote.

Jalapeño ilustrado con cuatro acercamientos microscópicos que señalan posibles puntos de adherencia de salmonela: superficie, área del tallo, grietas y tejido dañado.
La superficie, el área del tallo, las grietas y el tejido dañado pueden dificultar que el lavado retire completamente la bacteria.Alexandro Medrano

El rastreo se complica cuando el ingrediente se consume en restaurantes o dentro de preparaciones como salsas y guacamole. Una persona puede recordar el platillo, pero no necesariamente cada componente. Además, cebolla, cilantro, aguacate y jalapeño pueden compartir cuchillos, tablas y recipientes.

Infografía numerada con siete etapas de la cadena del jalapeño: cultivo, cosecha, lavado, empaque, transporte, mercado y cocina. Algunos puntos muestran acercamientos microscópicos de bacterias.
El jalapeño puede contaminarse y la bacteria puede dispersarse en diferentes puntos de la cadena, desde el cultivo hasta la cocina.Alexandro Medrano
Secuencia de contaminación cruzada: un jalapeño pasa por el cuchillo y la tabla, alcanza cebolla, cilantro y aguacate, y termina en una salsa cruda servida en molcajete.
El cuchillo, las manos y la tabla pueden llevar la bacteria del jalapeño a otros ingredientes y preparaciones crudas.Alexandro Medrano

La salmonelosis generalmente provoca diarrea, fiebre y cólicos abdominales. Los síntomas pueden comenzar entre seis horas y seis días después de ingerir la bacteria y normalmente duran de cuatro a siete días.

La mayoría de las personas se recupera sin tratamiento específico, pero los menores de cinco años, adultos mayores y quienes tienen el sistema inmunitario debilitado presentan mayor riesgo de enfermedad grave. La diarrea persistente, sangre en las evacuaciones, fiebre elevada o signos de deshidratación requieren valoración médica.

La investigación internacional refuerza la importancia de la trazabilidad y de mantener controles de inocuidad desde la producción hasta el servicio de alimentos. Para el consumidor, la recomendación es aplicar medidas de higiene sin asumir que un producto de apariencia normal está necesariamente libre de microorganismos.

Cinco recomendaciones para reducir el riesgo de salmonela: lavarse las manos, enjuagar el chile bajo agua corriente sin jabón, limpiar utensilios, separar vegetales de carnes crudas y refrigerar o cocinar cuando sea posible.
Enjuagar el jalapeño reduce la contaminación, pero la higiene, la separación de alimentos, la refrigeración y la cocción completan la prevención.Alexandro Medrano

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