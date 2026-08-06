Jalapeños bajo la lupa por salmonela: qué se sabe

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informaron el 5 de agosto que investigan un brote de Salmonella Javiana asociado con jalapeños distribuidos en ese país.

Hasta el corte del 4 de agosto se habían identificado 345 casos en 27 estados, 36 hospitalizaciones y ninguna muerte. Los datos epidemiológicos y de rastreo apuntan a producto procedente de Sinaloa, aunque la investigación sobre el punto exacto de contaminación continúa abierta.

La materia fecal puede llevar salmonela al agua o al suelo y, desde ahí, alcanzar los cultivos de jalapeño. Alexandro Medrano

Esto no significa que exista un brote confirmado en México ni que todos los jalapeños sinaloenses estén contaminados. Una asociación epidemiológica identifica un posible vehículo de transmisión, pero no determina automáticamente en qué campo, instalación o etapa ocurrió el problema.

Para relacionar los casos, los investigadores comparan lo que comieron las personas enfermas, reconstruyen las rutas de distribución y analizan el genoma de las bacterias encontradas. La coincidencia genética permite saber si distintos pacientes probablemente forman parte del mismo brote.

La superficie, el área del tallo, las grietas y el tejido dañado pueden dificultar que el lavado retire completamente la bacteria. Alexandro Medrano

El rastreo se complica cuando el ingrediente se consume en restaurantes o dentro de preparaciones como salsas y guacamole. Una persona puede recordar el platillo, pero no necesariamente cada componente. Además, cebolla, cilantro, aguacate y jalapeño pueden compartir cuchillos, tablas y recipientes.

El jalapeño puede contaminarse y la bacteria puede dispersarse en diferentes puntos de la cadena, desde el cultivo hasta la cocina. Alexandro Medrano

El cuchillo, las manos y la tabla pueden llevar la bacteria del jalapeño a otros ingredientes y preparaciones crudas. Alexandro Medrano

La salmonelosis generalmente provoca diarrea, fiebre y cólicos abdominales. Los síntomas pueden comenzar entre seis horas y seis días después de ingerir la bacteria y normalmente duran de cuatro a siete días.

La mayoría de las personas se recupera sin tratamiento específico, pero los menores de cinco años, adultos mayores y quienes tienen el sistema inmunitario debilitado presentan mayor riesgo de enfermedad grave. La diarrea persistente, sangre en las evacuaciones, fiebre elevada o signos de deshidratación requieren valoración médica.

La investigación internacional refuerza la importancia de la trazabilidad y de mantener controles de inocuidad desde la producción hasta el servicio de alimentos. Para el consumidor, la recomendación es aplicar medidas de higiene sin asumir que un producto de apariencia normal está necesariamente libre de microorganismos.