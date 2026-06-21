¿La mejor atajada del Mundial? La salvada de Alireza Beiranvand que asombra al futbol

Alireza Beiranvand firmó una de las actuaciones más destacadas para un portero en la Copa del Mundo de 2026 al convertirse en la figura del empate sin goles entre Irán y Bélgica, resultado que mantiene a la selección iraní con opciones de avanzar en el Grupo G.

El guardameta de 33 años terminó el encuentro con siete atajadas y fue reconocido como el mejor jugador del partido después de neutralizar varias oportunidades belgas, incluida una intervención que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más comentadas del torneo.

La acción ocurrió en el minuto 59. Tras una serie de rebotes dentro del área, el balón quedó a pocos metros de la portería para Maxim De Cuyper, quien remató con Beiranvand tendido sobre el césped. Cuando parecía que Bélgica tomaría la ventaja, el arquero iraní extendió el brazo izquierdo y alcanzó a desviar el disparo antes de asegurar la pelota sobre la línea de gol.

La intervención preservó el empate y provocó la reacción de los aficionados presentes en el estadio.

Tuvo uno de sus mejores días”, dijo el seleccionador iraní Amir Ghalenoei. “Mantuvo la concentración y nos dio una ayuda muy importante”.

La actuación resultó aún más llamativa porque Beiranvand había sufrido un fuerte golpe apenas a los tres minutos de juego. El delantero belga Romelu Lukaku impactó accidentalmente con la rodilla el pecho y el cuello del arquero durante una acción dentro del área.

El guardameta permaneció varios minutos sobre el césped mientras recibía atención médica, aunque finalmente pudo continuar en el encuentro.

No fue una situación buena para nosotros, pero es un tipo fuerte”, comentó su compañero Saman Ghoddos. “Sabía que se iba a levantar”.

El empate dejó a Irán con dos puntos después de dos jornadas. En su debut, el conjunto asiático igualó 2-2 frente a Nueva Zelanda.

Beiranvand disputa su tercera Copa del Mundo tras haber participado en las ediciones de 2018 y 2022. Considerado durante años uno de los mejores porteros del futbol iraní, volvió a demostrar su experiencia en un partido que exigió su mejor versión.

Gracias a sus intervenciones, especialmente la realizada ante De Cuyper, Irán consiguió un punto valioso y se mantiene en la pelea por un lugar en la siguiente ronda del Mundial.

¿Dónde juega Beiranvand?

Alireza Beiranvand juega actualmente con el Persepolis FC, uno de los clubes más populares y exitosos del futbol iraní. El guardameta regresó a la institución en 2024 después de un paso por el Tractor SC y continúa siendo una de las figuras más reconocidas de la liga local. Con Persepolis ha conquistado múltiples títulos nacionales y mantiene un papel protagónico tanto en competiciones domésticas como continentales.

A nivel internacional, Beiranvand es desde hace años el portero titular de la selección de Irán. El arquero de 33 años disputa en 2026 su tercera Copa del Mundo, después de participar en las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022.