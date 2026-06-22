Clasificados Mundial 2026 HOY: Últimas selecciones a Dieciseisavos de Final

La segunda jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026 está en el ocaso y con ello, ya comenzaron a salir las selecciones que se clasificaron a los Dieciseisavos de Final.

Durante esta jornada, han habido grandes partidos y para la fase de eliminación directa, promete ser una de las mejores.

¿Qué equipos ya están clasificados a 16vos en el Mundial 2026? Mexsport

A continuación, te dejamos todas las selecciones que se han clasificado a la siguiente ronda del Mundial 2026.

¿Qué equipos ya están clasificados a 16vos en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana ha hecho una gran fase de grupos. El Tricolor logró dos victorias sólidas ante Sudáfrica y Corea del Sur, por lo que sumó seis puntos y en combinación con los demás resultados, ya logró su clasificación como primero del Grupo A.

La otra anfitriona, Estados Unidos, también ha tenido un gran rendimiento en el Grupo D. Seis puntos y una diferencia de cinco goles, ya lo colocan en los 16vos de Final.

Con su goleada en su debut y sus dos victorias, Alemania también ya consiguió su pase a la siguiente ronda. Aunque hay posibilidades matemáticas que pueda quedar segundo de su grupo, es casi imposible que esto suceda.

De la mano de Lionel Messi, la Selección Argentina también ya consiguió su pase a Dieciseisavos. La Albiceleste, de la mano del ‘10’ quiere un bicampeonato del mundo.

En el cierre de esta jornada de lunes, el Grupo I ya también tiene a sus clasificados de manera directa: Francia y Noruega.

Aún quedan muchos boletos y mañana será un día decisivo, donde otras tantas selecciones conseguirán su boletos a la siguiente ronda.

Equipos Clasificados al Mundial 2026: Lista actualizada

México

Estados Unidos

Alemania

Argentina

Francia