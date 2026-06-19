Marruecos sigue con vida en el Mundial tras golazo

Marruecos siguió con sus esperanzas de avanzar a los Dieciseisavos de final del Mundial 2026, tras vencer 0-1 a Escocia para llegar a cuatro puntos en el Grupo C, partido que se disputó en el Estadio Boston.

Marruecos tuvo un inicio frenético en su duelo contra Escocia. Pasaron 69 segundos para que Ismael Saibari anotara un histórico golazo tras una asistencia de Brahim Díaz. Un potente remate de pierna derecha sacudió las redes, con lo que significó la anotación más rápida para los marroquís en la historia de los Mundiales.

Ismael Saibari anotó un golazo a los 69 segundos del Escocia - Marruecos del Mundial Reuters

Los dirigidos por Mohamed Ouahbi fueron superiores en los primeros 45 minutos del partido, donde dio buena circulación al balón y tuvo un 52 por ciento de posesión, por 39 de la selección de Escocia.

Para el segundo tiempo, el árbitro central Ilgiz Tantashev se llevó tremenda silbatina cuando no marcó un penal ante los reclamos de los jugadores de Escocia. Al minuto 48, Neil El Aynaoui derribó en el área John McGuinn, pero el silbante dejó seguir las acciones.

Escocia sigue en la lucha al quedarse con tres puntos Reuters

Instantes después, Marruecos tuvo dos oportunidades de aumentar el marcador. Primero, un remate se estrelló en el travesaño y, segundo, el arquero Angus Gunn realizó un atajadón ante un remate de cabeza de Bilal El Khannouss.

Escocia adelantó líneas y estuvo cerca de igualar la pizarra, cuando un remate de Ryan Christie pasó por encima del travesaño al 62’.

Tremendo choque en los instantes finales del partido Reuters

Los escoceses cerraron de manera intensa el encuentro en busca del empate, pero Marruecos se defendió bien y también respondieron con ataques, como el remate de Chemsdine Talbi que desvió el portero Angus Gunn en tiempo añadido. Ayoube Amaimouni también tuvo oportunidad de finiquitar el partido, pero su disparo cruzado se fue a un costado.