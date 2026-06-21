¡Nueva sorpresa! Cabo Verde 'roba' empate a Uruguay y coquetea con los 16avos de Final

Cabo Verde se mantiene dando sorpresas en el Mundial 2026, anotó sus primeros goles en la historia de la justa, e igualó 2-2 frente a Uruguay, quedando en una posición inmejorable para soñar con calificar a los 16avos en la última jornada; los sudamericanos complican sus aspiraciones de manera importante.

Tras la contundente victoria de España contra Arabia Saudita, y ante la presencia de Luis Suárez en uno de los palcos de honor, Uruguay y Cabo Verde se enfrentaban en Miami en busca de un resultado que los pusiera prácticamente en la siguiente ronda del Mundial 2026.

Uruguay 0-1 Cabo Verde

Durante el minuto 20 de la primera mitad, Kevin Pina aseguró su nombre en la historia de su país al cobrar un tiro libre desde 3/4 del terreno de juego, aprovechar un error en la barrera y una reacción tardía por parte de Fernando Muslera, anotando el primer gol en la historia de los Mundiales para los Tiburones azules y poniéndolos por delante en el marcador.

Kevin Pina convirtió el primer gol en la historia de los Mundiales para Cabo Verde. Reuters

Uruguay 1-1 Cabo Verde

La reacción del conjunto charrúa llegaría sobre el final de la primera mitad, donde Maximiliano Araújo tuvo la pegada necesaria para convertir el empate de la tranquilidad en el 44’ y marcharse con todas sus armas en el resto del primer tiempo por la ventaja.

Uruguay 2-1 Cabo Verde

Fue en el 45+5’ cuando Agustín Canobbio estuvo en el momento preciso, ya que aprovechó un re-centro para definir de primera intención y estremecer las redes africanas para dar tranquilidad a un conjunto de Conmebol que se encontraba obligación en sumar la victoria.

Uruguay 2-2 Cabo Verde

La historia no estaba escrita en su totalidad, y Hélio Varela -que llevaba menos de 120 segundos sobre el terreno de juego- aprovechó un error en la zaga para definir ante una mala salida de Fernando Muslera y marcar el nuevo empate en el 60’, desatando la desesperación del conjunto de Conmebol.

Tanto Cabo Verde como Uruguay se lanzaron en los últimos minutos por la victoria, sin embargo, el marcador no se movió más y los Tiburones azules cuentan con amplias posibilidades de calificar a los 16avos de Final; en caso de una victoria ante Arabia Saudita, podrían terminar en el segundo sitio del Grupo H.

Por su parte, Uruguay deberá realizar su mejor partido del Mundial 2026 ante España en Guadalajara para no depender de otros resultados que puedan representar su eliminación temprana de la justa veraniega.

BFG