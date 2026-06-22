Haaland encamina la victoria de Noruega y la clasificación a 16vos

Vaya manera de cerrar una histórica jornada en la Copa del Mundo. Después del show de Messi y Mbappé, no podía quedarse atrás Erling Haaland. El ‘9’ anotó un doblete y guió la victoria de Noruega (3-2) ante Senegal.

Es increíble lo que están logrando los noruegos en su primera participación en un Mundial después de muchos años. Son un equipo muy ordenado y con buena salida de balón.

Haaland anotó el segundo gol de Noruega ante Senegal REUTERS

Noruega vence a Senegal con contundencia

Desde los primeros minutos, Noruega mostró que iba con todo, metió a Senegal en su propio campo con puros tiros de esquina y aunque no logró anotar, el peligro estaba ahí.

A los 12’, Ryerson tuvo que salir de cambio por una lesión y entró Pederson, algo que le resultó bastante bien. Ya que a los 43 minutos, hizo el primer gol de Noruega tras una buena jugada.

Para el segundo tiempo, Senegal trató, pero en esa hambre de ir hacía adelante, dejó espacios que Odeggard aprovechó. Martín filtró un pase exquisito para Erling Haaland y el 9 no desaprovechó y anotó su gol.

Increíblemente, a los 53’ Senegal encontró una pequeña luz de esperanza con el tanto de Sarr, sin embargo, la alegría le duró poco.

El ‘Androide’ no quería irse del partido sin celebrar otro gol y lo consiguió. Anotó su doblete y con ello, Noruega pudo descansar con el 3-1.

Noruega, clasificado a 16vos y se jugará el liderato ante Francia

Aunque era de esperarse que en el Grupo I lograran clasificar Francia y Noruega, nadie podía imaginar que los nórdicos tuvieran grandes posibilidades de culminar de líderes.

Franceses y noruegos han ganado sus dos partidos, tienen los mismos puntos (6) y la misma cantidad de goles (5). La clasificación de ambas selecciones ya está hecha, aunque todavía falta por definir el lugar.

Erling Haaland fue clave para que Noruega volviera a una Copa del Mundo por primera ocasión desde Francia 1998. AFP

El último partido de la fase de grupos de este grupo es Noruega vs Francia, por lo que este encuentro será el que defina quien pasa como primer lugar y quién sea segundo.