Paraguay revive y elimina a Turquía del Mundial 2026; EU amarra liderato del Grupo D

Con un gol tempranero, Paraguay derrotó 1-0 a Turquía y revivió en el Mundial 2026, resultado que elimina matemáticamente a los europeos, mientras que Estados Unidos asegura el liderato del Grupo D; la Ley Prestianni fue sufrida por Miguel Almirón en el final del primer tiempo.

Paraguay llegaba al compromiso luego de haber sido goleados por Estados Unidos en su debut dentro del certamen, mientras que los turcos arribaban al duelo celebrado en San Francisco luego de caer ante Australia.

La historia para el conjunto de Conmebol cambiaría rápidamente, ya que Matías Galarza apareció en el minuto 2 para vencer al portero Ugurcan Cakir, estremecer las redes y conseguir una ventaja que jamás perderían.

El duelo no contó con más emociones de relevancia en los arcos, por lo que la expulsión de Miguel Almirón en el 45+3’ por la Ley Prestianni fue lo más destacado de un compromiso que eliminó a los europeos de la justa veraniega.

Será el jueves 25 de junio cuando Australia y Paraguay se enfrenten en busca del segundo lugar del Grupo D, mientras que Turquía tratará de cerrar con dignidad ante Estados Unidos pese a ya no contar con oportunidad alguna de clasificar a los 16avos de Final.

¿Cómo queda el Grupo D tras la Jornada 2?

Con los resultados obtenidos en esta Fecha, Estados Unidos amarra el liderato del Grupo D sin importar lo que suceda en su último compromiso, ya que el primer método de desempate al igualar en puntos es el enfrentamiento directo, mismo en el que superó tanto a Australia como a Paraguay. Así terminó el Grupo D tras la Jornada 2:

*1. Estados Unidos / 6 (+5)

2. Australia / 3 (0)

3. Paraguay / 3 (-2)

**4. Turquía / 0 (-3)

* Líder del Grupo D sin importar lo que suceda en la Jornada 3.

** Eliminado del Mundial 2026, sin importar el resultado en la Jornada 3, uniéndose a Haití.

Estados Unidos será líder del Grupo D tras la Fase de Grupos en el Mundial 2026. Reuters

BFG