Jubila Aduanas 4 perros detectores y presenta nuevo ingreso: “Nutella”, primera cachorra nacida para ser binomio canino

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) reconoció este jueves a cuatro perros detectores –”Bosco”, “Owen”, Nixon” y “Oslo” – que se retiraron oficialmente de su labor de detección e inspección en puertos y aeropuertos tras siete años de servicio.

“Nosotros podemos poner la mayor cantidad de tecnología, de detección de datos, pero nada supera la capacidad de detección ni la capacidad de reconocimiento que tienen nuestro binomios caninos”, dijo Hécto Alonso Romero Gutiérrez, titular de la Agencia, durante la ceremonio de retiro en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la CIudad de México (AICM).

Por su parte, Sacramento Morales Vazquez, titular de la Aduana de este aeropuerto, aseguró que “Hablar de los binomios caninos es hablar de una de las capacidades operativas más valiosas con las que cuenta la (Aduana)”.

Excélsior / Karina Tejada

“Su capacidad para trabajar en condiciones adversas fortalece cotidianamente las labores de inspección y reconocimiento aduanero, permitiendo detectar oportunamente narcóticos, armas ibizas, explosivos, mercancías prohibidas y otros diversos objetos cuya introducción o extracción ilícita representan una amenaza para la economía y seguridad nacionales” agregó.

“Oslo”, por ejemplo, llevó a cabo uno de los decomisos más grandes de la agencia, 440 kilogramos de metanfetamina en AICM, además de nueve decomisos de armas y clorhidrato de cocaína, dijo su manejador, el agente Felipe Daniel Gómez Álvarez.

Reproducir perros detectores

En entrevista, el compañero del perro de 8 años y cuatro meses aseguró que el perro detector pasará el resto de sus días con su familia, quien accedió a adoptarlo. De hecho, su esposa e hijos del agente estuvieron en la ceremonia de retiro para hacer entrega oficial de la custodia del animal en retiro.

Los otros perros detectores también vivirán de ahora en adelante con familias adoptivas, según la Agencia.

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Una nueva generación de binomios

Durante el evento, Romero Gutiérrez también presentó a “Nutella”, una cachorra pastor belga malinois que fue un “éxito” de crianza del Centro de Producción y Adiestramiento Canino (CPyAC), parte de la Unidad Canina Central de Aduanas.

Este complejo de 2.6 hectáreas se construyó en Querétaro, aseguró.

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La llamada “primer cachorra nacida para ser binomio canino” ya está en entrenamiento, pero será hasta dentro de un año que pueda empezar a trabajar en labores de detección e inspección, según los entrenadores.

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