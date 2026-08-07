México y Perú restablecen relaciones diplomáticas 

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que México y Perú restablecieron relaciones diplomáticas este 7 de agosto de 2026.

Sheinbaum destaca relaciones diplomáticas

México defiende asilo a Betssy Chávez en sesión extraordinaria de la OEA

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de México y Perú.

“Es importante que más allá de la orientación política de los gobiernos, porque hay orientaciones políticas de los gobiernos, llegan por un partido, llegan por otro, es importante que México tenga relaciones diplomáticas con el mundo”, afirmó.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Jefa del Ejecutivo informó que el gobierno de la Presidenta de Perú, Keiko Fujimori en una acción de buena voluntad otorgó un salvoconducto a la expresidenta del Consejo de Ministros de Perú, Betssy Chávez, quien se encontraba en la Embajada de México en aquel país, bajo resguardo de Brasil, y que llegó a México este viernes.

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, sostuvo que desde el Gobierno de México se busca la amistad con todos los países del mundo, se defiende la autodeterminación de los pueblos y la resolución pacífica de los conflictos, por lo que se mantienen en la defensa de Pedro Castillo, quien fue destituido como Presidente de Perú el 7 de diciembre de 2022 tras un fallido intento de disolver el Congreso.

“Y nosotros, como siempre, como lo hemos hecho, vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo, por las razones que hemos expuesto. Ellos lo saben, el nuevo gobierno de Perú lo sabe. Pero es un paso”, puntualizó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que México es un país solidario con los otros países del mundo y puso el caso de Cuba, a quien envió este viernes un barco con ayuda humanitaria.

En redes sociales, la SRE señaló "Ambas naciones reafirman su respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas" , expresó la dependencia en un breve comunicado.

La SRE detalló que, considerando los lazos históricos de hermandad, amistad y cooperación que unen a México y al Perú, se reanudaron las relaciones.

México y Perú comenzaron a distanciarse desde diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo fue destituido y detenido tras intentar disolver el Congreso.

Pedro Castillo, expresidente de Perú. (Reuters)

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador salió en su defensa y dio asilo a su familia, algo que Perú consideró una intromisión en sus asuntos. Desde entonces la relación se enfrió, con el retiro y expulsión de embajadores.

La ruptura oficial llegó el 3 de noviembre de 2025, cuando Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México luego de que el gobierno mexicano concediera asilo a Betssy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo, investigada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado.