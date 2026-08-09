Matías Almeyda manda solidario mensaje a Messi tras la muerte de su padre

La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, generó una ola de solidaridad en el futbol mundial. Entrenadores, jugadores y clubes de distintas ligas expresaron su pesar hacia el argentino y su familia por la pérdida del patriarca.

Entre quienes se sumaron a las muestras de apoyo estuvo Matías Almeyda, entrenador de Rayados de Monterrey. El técnico argentino no dudó en hacer público su acompañamiento en un momento tan delicado para el astro del Inter Miami.

Lionel Messi regresó a Rosario acompañado por su familia para despedir a su padre, Jorge Messi, fallecido a los 68 años. REUTERS

Almeyda lanza emotivo mensaje hacía Messi

Después del triunfo 2-1 de Rayados sobre Inter Miami por la Leagues Cup, en un encuentro en el que Lionel Messi no estuvo presente por haber viajado a Rosario, Matías Almeyda arrancó su conferencia de prensa con un emotivo mensaje.

El ‘Pelado’ se solidarizó con la familia y recordó su propia experiencia de haber perdido a su padre.

Quisiera iniciar dando las condolencias a la familia Messi por esta pérdida, por el gran dolor que deben estar sintiendo y en nombre de mi familia y mío quisiera hacer público esto”, dijo Almeyda.

De igual manera, el entrenador de Rayados recordó cuando él perdió a su padre y dijo que pasan muchas cosas por la mente, por lo que entiende que pasa por momentos difíciles.

Cuando me enteré de la noticia, me dio mucha tristeza. Yo perdí al mío y se me pasan muchas cosas por la cabeza. Son momentos en los que no sabes qué pasa ni por qué", añadió.

Por último, mandó un profundo abrazo a la distancia hacía Leo y culminó con un mensaje sobre lo que es perder a un ser querido.

Lo acompaño en este dolor y le envío mucho cariño. Para quienes hemos perdido a nuestros papás, el dolor es inexplicable. Es muy triste; es parte de la vida, pero el ser humano está preparado para recibir una vida, no para que se vaya. Es muy difícil”, finalizó.

El funeral de Jorge Messi, un evento privado

Este domingo se realizó el funeral de Jorge Messi en una ceremonia estrictamente privada y reservada solo a la familia. El sepelio tuvo lugar en el cementerio El Prado, en las afueras de Rosario, con un estricto operativo de seguridad para garantizar la intimidad del momento.

Lionel Messi, quien había arribado la noche anterior en un vuelo privado desde Estados Unidos junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos, se reunió con su madre Celia Cuccittini y sus hermanos para despedir a su padre en un marco de discreción absoluta, lejos de la exposición mediática.