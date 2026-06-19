Estados Unidos igual que México: sella su pase a Dieciseisavos del Mundial 2026

Estados Unidos se convirtió en la segunda selección clasificada a los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026, luego de vencer 2-0 a Australia en el Estadio de Seattle, que también le sirvió para ser líder del Grupo D con seis puntos. Además, los dirigidos por Mauricio Pochettino hicieron historia al lograr dos triunfos al hilo en el torneo, algo que no hacían desde 1930.

Estados Unidos plasmó su dominio en todo el primer tiempo, aunque se llevó dos sustos que no pasaron a mayores. Todavía no cumplía el minuto de juego, cuando Mohamed Toure mandó un remate potente que atajó Mat Freese.

Así fue el autogol de Australia Reuters

EU 1-0 Australia. Diez minutos le bastaron a EU para derribar el esquema de Australia. Folarin Balogun mostró su potencia y velocidad en las piernas al llevarse a su marcador por la banda izquierda, dio punterazo y Cameron Burguess desvió el balón a propia puerta.

Al minuto 22, un servicio peligroso vino por el costado derecho, pero Alex Freeman mandó a tiro de esquina.

Así fue el 2-0 de EU sobre Australia Reuters

EU 2-0 Australia. Sergino Dest mandó un disparo que fue desviado y Freeman aprovechó su posición para marcar el segundo con un remate de cabeza; el gol que fue validado por el VAR.

Para el segundo tiempo, a Australia le duró poco ese ímpetu que mostró al principio porque EU recuperó la posesión del balón y volvió a dominar.

EU vuelve a tomar el mando del partido en el segundo tiempo Reuters

Folarin Balogun desaprovechó una clara oportunidad de gol. Se escapó en un contragolpe, pero cuando remató, Alessandro Circati se recuperó y se barrió oportunamente para desviar a tiro de esquina al 51’.

Estados unidos bajó el ritmo minutos después y Australia tuvo más posesión de balón. Los ‘Socceros’ no tuvieron claridad en el ataque en los instantes finales del partido de este viernes 19 de junio en el Mundial 2026.