Mundial 2026: España vs Arabia, minuto a minuto

Oyarzabal dispara tras un error del portero quien lo entrega al español. Oyarzabal dispara y termina en el poste.

El equipo árabe se vuelve a colar entre la defensa de España, pero los cortan en tres cuartos de cancha.

España ahora trabaja más en el medio campo las jugadas, pero sigue presionando a Arabia.

Jugada de un extremo a otro. España jugó literalemente con la defensa de Arabia y Oyarzabal logra el segundo de esta tarde.

Oyarzabal logra el segundo gol. La defensa de Arabia no logra sacar un balón de un tiro de esquina y ahora los ibéricos están 2-0.

Les dejamos el video del gol de Lamine Yamal, su primero con la selección española que lo pone en el top 10 de los más jóvenes en la historia de los Mundiales.

Oyarzabal buscaba repetir la misma jugada con Yamal, solo que Lamine no estaba del otro lado para rematar.

Un nuevo tiro desde larga distancia pone en aprietos al portero de Arabia quien no sujeta el balón. El equipo español sigue asfixiando.

El integrante del Barcelona no da descanso a la defensa de Arabia. Sigue buscando centros o jugadas de desborde para buscar el 2-0

Lamine Yamal logrando su primer gol en un Mundial.

Lamine Yamal logrando su primer gol en un Mundial. REUTERS

Esta es la imagen del remate de Lamine Yamal para abrir el marcador.

Oyarzabal lanzó un pase al segundo poste donde Yamal solo llegó a sentenciar. El integrante del Barcelona logra su primer gol en un Mundial que no sea juvenil.

España se pone adelante ante los constantes ataques. Pase a Lamine Yamal que mata a la portería de Arabia.

El equipo del Medio Oriente ya tuvo dos contraataques, pero la defensa española logra retener esos intentos. Está claro que los árabes apostarán todo el juego a eso.

Yamal está siendo el hombre creativo y ya van tres jugadas sobre el área de Arabia. El equipo asiático encerrado en su área.

España se lanza con todo

Minuto 3 España se lanza con todo

El jugador español está demostrando su valor en el terreno de juego. De inmediato al ataque y desequilibrando a la defensa de Arabia Saudita.

Yamal de inmediato con la magia

Minuto 1 Yamal de inmediato con la magia

Estos son los partidos que tendremos el resto del día en la jornada dominical del Mundial 2026

El resto de la jornada

09:54 Hrs El resto de la jornada

Lamine Yamal inicia el partido con España ante Arabia Saudita.

Lamine Yamal inicia el partido con España ante Arabia Saudita. IMAGN IMAGES via Reuters

La estrella del Barcelona estará desde el arranque, eso habla de la necesidad de tratar de buscar el gol tras lo sucedido con Cabo Verde.

El grupo H tiene a todos los equipos empatados con un punto. Uruguay, Arabia Saudita, España y Cabo Verde. Hoy es un día clave.

El próximo rival de México en la ronda de 16vos de final podría salir de este partido. Recuerden que México enfrentará a uno de los mejores terceros.

Estamos a tan solo unos minutos de iniciar el protocolo. Si alguien piensa que Arabia será un rival sencillo, no olvidemos que ya han dado golpes como a Argentina en el pasado. España tiene un encuentro complicado.

La selección española usará el uniforme de La Furia Roja.

Los siguientes son los jugadores con los que España sale al terreno de juego.

09:20 Hrs Bienvenidos a nuestro minuto a minuto del partido del grupo H