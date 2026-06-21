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Mundial 2026: España vs Arabia, minuto a minuto

Tanto España como Arabia Saudita buscarán su primera victoria en el Mundial 2026. Sigue con nosotros las acciones. 

Por: Jesús Velasco

España y Arabia se miden en la segunda jornada del grupo H.
España y Arabia se miden en la segunda jornada del grupo H.Redes Sociales
Bandera de España
ESPAÑA
30
ARABIA SAUDITA
Bandera arabia
VICTORIA OBLIGADA
PRIMER TIEMPO
Minuto 36Cerca del 4-0

Oyarzabal dispara tras un error del portero quien lo entrega al español. Oyarzabal dispara y termina en el poste. 

Minuto 33Arabia por fin rompe el medio campo

El equipo árabe se vuelve a colar entre la defensa de España, pero los cortan en tres cuartos de cancha. 

Minuto 30España "baja el ritmo"

España ahora trabaja más en el medio campo las jugadas, pero sigue presionando a Arabia. 

MInuto 23¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!

Jugada de un extremo a otro. España jugó literalemente con la defensa de Arabia y Oyarzabal logra el segundo de esta tarde. 

Minuto 20El segundo de España 

Oyarzabal logra el segundo gol. La defensa de Arabia no logra sacar un balón de un tiro de esquina y ahora los ibéricos están 2-0. 

Minuto 18EL VIDEO DEL GOL

Les dejamos el video del gol de Lamine Yamal, su primero con la selección española que lo pone en el top 10 de los más jóvenes en la historia de los Mundiales. 

Minuto 18Oyarzabal otra vez cerca del segundo

Oyarzabal buscaba repetir la misma jugada con Yamal, solo que Lamine no estaba del otro lado para rematar. 

Minuto 17Oyarzabal busca el segundo

Un nuevo tiro desde larga distancia pone en aprietos al portero de Arabia quien no sujeta el balón. El equipo español sigue asfixiando. 

Minuto 16Yamal sigue asfixiando a Arabia 

El integrante del Barcelona no da descanso a la defensa de Arabia. Sigue buscando centros o jugadas de desborde para buscar el 2-0

Minuto 14La imagen del gol

Esta es la imagen del remate de Lamine Yamal para abrir el marcador. 

Lamine Yamal logrando su primer gol en un Mundial.
Lamine Yamal logrando su primer gol en un Mundial.REUTERS
Minuto 11La jugada del gol 

Oyarzabal lanzó un pase al segundo poste donde Yamal solo llegó a sentenciar. El integrante del Barcelona logra su primer gol en un Mundial que no sea juvenil. 

Minuto 10¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!

España se pone adelante ante los constantes ataques. Pase a Lamine Yamal que mata a la portería de Arabia. 

Minuto 7Arabia por fin se hace presente

El equipo del Medio Oriente ya tuvo dos contraataques, pero la defensa española logra retener esos intentos. Está claro que los árabes apostarán todo el juego a eso. 

Minuto 3España se lanza con todo

Yamal está siendo el hombre creativo y ya van tres jugadas sobre el área de Arabia. El equipo asiático encerrado en su área. 

Minuto 1Yamal de inmediato con la magia 

El jugador español está demostrando su valor en el terreno de juego. De inmediato al ataque y desequilibrando a la defensa de Arabia Saudita. 

10:00 HrsInicia el partido

Comienza el encuentro. España mueve la pelota. 

09:54 HrsEl resto de la jornada

Estos son los partidos que tendremos el resto del día en la jornada dominical del Mundial 2026 

09:51 HrsYamal a la cancha 

La estrella del Barcelona estará desde el arranque, eso habla de la necesidad de tratar de buscar el gol tras lo sucedido con Cabo Verde. 

Lamine Yamal inicia el partido con España ante Arabia Saudita.
Lamine Yamal inicia el partido con España ante Arabia Saudita.IMAGN IMAGES via Reuters
09:50 HrsPor el liderato

El grupo H tiene a todos los equipos empatados con un punto. Uruguay, Arabia Saudita, España y Cabo Verde. Hoy es un día clave. 

09:42 HrsAtentos México

El próximo rival de México en la ronda de 16vos de final podría salir de este partido. Recuerden que México enfrentará a uno de los mejores terceros. 

09:36HrsSe alistan los equipos

Estamos a tan solo unos minutos de iniciar el protocolo. Si alguien piensa que Arabia será un rival sencillo, no olvidemos que ya han dado golpes como a Argentina en el pasado. España tiene un encuentro complicado. 

09:30 HrsSaldrán de rojo

La selección española usará el uniforme de La Furia Roja. 

09:22 HrsLa alineación de España

Los siguientes son los jugadores con los que España sale al terreno de juego. 

09:20 HrsBienvenidos a nuestro minuto a minuto del partido del grupo H

Arabia y España necesitan de una victoria para aclarar el resto de su camino en el grupo tras empates en la primera jornada. 

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