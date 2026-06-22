¡Resurrección en Dallas! Argelia remonta a Jordania y suma sus primeros puntos en el Mundial

La escuadra de Argelia firmó una fundamental victoria en sus aspiraciones mundialistas dentro de la Copa del Mundo 2026. El combinado norteafricano derrotó 2-1 a Jordania en las acciones de la segunda jornada del Grupo J, en un encuentro disputado en Dallas. Los goles de Nadhir Benbouali y Amine Gouiri permitieron darle la vuelta al marcador.

El planteamiento inicial favoreció al conjunto asiático durante la primera mitad. Al minuto 36, el mediocampista Nizar Al-Rashdan abrió el marcador para Jordania tras aprovechar un descuido de la zaga norteafricana en una jugada de balón parado; el volante remató con comodidad un centro lateral que dejó sin posibilidades al guardameta rival.Dominio total y asedio argelino

Para la parte complementaria, el director técnico de Argelia ajustó las líneas operativas sin modificar su esquema base, adueñándose de la posesión:

Posición del balón : 75% para Argelia frente a un escaso 25% del cuadro jordano.

: para Argelia frente a un escaso 25% del cuadro jordano. Distribución: 517 pases completados con una efectividad del 89% por parte de los zorros del desierto.

La insistencia ofensiva rindió frutos al minuto 69, cuando el atacante Benbouali selló el empate provisional al conectar un sólido frentazo en el área chica derivado de un tiro de esquina.Zarpazo final y panorama del Grupo J

Jordania intentó contener los embates replegando una línea de cinco defensores; sin embargo, la falta de contundencia e incapacidad para hilvanar contragolpes mermó su resistencia. Al minuto 82, en una nueva acción originada desde el córner que provocó una maraña de cuerpos en el área, Amine Gouiri se encontró con el balón para definir el 2-1 definitivo.

Con este resultado, Argelia suma sus primeros tres puntos, luego de haber caído 3-0 en su debut por goleada ante Argentina. Jordania se une al grupo de los equipos eliminados luego de sufrir su segundo revés, luego de haber perdido 2-1 con Austria