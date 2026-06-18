México Vs Corea del Sur En VIVO: Grupo A, Mundial 2026
México y Corea del Sur se enfrentan en el Estadio Guadalajara en busca de asegurar el liderato del Grupo A; sigue todos los detalles EN VIVO
MÉXICO
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COREA DEL SUR
POR COMENZAR...
-¡¡¡Alineación de México!!!
Este es el XI inicial del Tri para el duelo de esta noche
Portero: Raúl 'Tala' Rangel
Defensas: Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vázquez y Jesús Gallardo
Mediocampistas: Erik Lira, Brian Gutiérrez y Luis Romo
Delanteros: Roberto 'Piojo' Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez
-México jugará con playera negra
Segunda ocasión en la historia que el Tri viste de negro en una Copa del Mundo
-Primera vez que México juega en la noche
En el primer duelo del Tri en Guadalajara dentro de una Copa del Mundo, será la primera ocasión en donde México juegue de noche en el país azteca
-Dos futbolistas apercibidos
En caso de ver la tarjeta amarilla esta noche, se perderán el último compromiso de esta Fase de Grupos
-¡¡¡Bieeeeeeeeeenvenidos a las acciones del partido!!!
México y Corea del Sur se enfrentan en el Estadio Guadalajara en busca del triunfo para asegurar la cima del Grupo A