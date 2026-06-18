México Vs Corea del Sur En VIVO: Grupo A, Mundial 2026

- ¡¡¡Alineación de México!!!

Este es el XI inicial del Tri para el duelo de esta noche

​Portero: Raúl 'Tala' Rangel

​Defensas: Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vázquez y Jesús Gallardo

​Mediocampistas: Erik Lira, Brian Gutiérrez y Luis Romo

​Delanteros: Roberto 'Piojo' Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez