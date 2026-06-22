Messi logra doblete y supera a Klose ante Austria; es el máximo goleador en los Mundiales

Hay quienes creen que nada pasa por casualidad. Pero las coincidencias que envuelven a los dos más grandes futbolistas argentinos son difíciles de explicar.

Hace 40 años, Diego Armando Maradona anotaba el gol más ilegítimo de la historia; minutos más tarde, hacía una obra de arte ante Inglaterra con el Gol del Siglo. Cuatro décadas después, Lionel Messi se inmortalizó en la victoria de Argentina 2-0 sobre Austria como el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo, con 18 tantos, rompiendo la marca que tenía el alemán Miroslav Klose.

Pero las cámaras no estuvieron listas para capturar ese instante. Minutos antes de romper el récord, el astro argentino erró un penal que hizo pensar a las más de 80 mil personas presentes que aquel sería el gol histórico. Messi abrió demasiado el pie y envió el balón por un costado del palo izquierdo del arquero austriaco.

Lionel Messi en su segundo gol contra Austria. REUTERS

Corría el minuto 38 cuando Facundo Medina metió una diagonal retrasada en el borde del área. Como tantas veces lo hizo Messi en su carrera, viniendo de atrás, sacó un zurdazo para encajar en la esquina inferior del arco de Alexander Schlager.

La vigente campeona del mundo mantiene el paso firme rumbo a la defensa de su corona. Ante una Austria que apostó por cerrarle todos los espacios y renunció al ataque, la Albiceleste no brilló como en otras noches, pero volvió a demostrar que sabe ganar incluso en los partidos más cerrados.

Lionel Messi en el ataque ante Austria. REUTERS

Cuando el partido no tenía más guion por escribirse, Messi volvió a encontrar la forma de cerrar el capítulo de una tarde sagrada. Entre rechaces y una defensa metida en la portería, Messi volvió a encontrar un espacio para marcar su doblete. El quinto gol en esta Copa del Mundo.

Y mientras el equipo de Lionel Scaloni sigue avanzando, Lionel Messi continúa desafiando al tiempo. El próximo 24 de junio cumplirá 39 años, pero en su sexta Copa del Mundo sigue haciendo lo que mejor sabe: romper récords y agrandar una historia que parece no tener final.