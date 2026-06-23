Cristiano sacude la presión en Houston: Portugal encuentra respuestas con una goleada sobre Uzbekistán

Houston tiene muchas formas de medir sus distancias. Puede hacerlo en millas, en autopistas interminables o en esas largas avenidas donde una esquina parece estar siempre más lejos de la siguiente. Pero este martes la distancia que importaba era la que separaba a Portugal de resolver sus dudas. Después del empate que abrió preguntas y puso presión sobre Cristiano Ronaldo y su selección, una goleada 5-0 ante Uzbekistán borró la incertidumbre en menos de 90 minutos. La Ciudad espacial fue el escenario donde Portugal recuperó el aire y donde Cristiano volvió a encontró su lugar en el centro de la historia.

Portugal no sólo necesitaba ganar. Necesitaba hacerlo de una manera que cambiara la conversación. El empate 1-1 ante República Democrática del Congo en su presentación dejó una sensación extraña alrededor de una selección que llegó al Mundial 2026 con la obligación de competir por todo. El equipo no encontró fluidez, Cristiano Ronaldo apareció lejos del juego y las dudas comenzaron a girar alrededor de la pregunta si el ariete ¿seguía siendo el portugués capaz de cambiar partidos en el escenario más grande?

La respuesta llegó en el Houston Stadium y llegó con velocidad.

¿Cómo fue el desarrollo del partido?

Portugal marcó tres goles antes del descanso, dos de ellos de Cristiano Ronaldo, en una noche donde la diferencia entre un equipo acostumbrado a estas citas y otro que apenas empieza a descubrirlas terminó siendo demasiado grande. Uzbekistán llegó al Mundial convertido en una de las historias más emocionantes del torneo. La clasificación significó un momento histórico al ser la primera selección de Asia Central en llegar a una Copa del Mundo. Pero la ilusión del debutante chocó contra la jerarquía de un rival que tiene nueve participaciones mundialistas y jugadores acostumbrados a resolver partidos de máxima presión.

El Estadio Houston coreó el tradicional 'Siuuuu' de Cristiano Ronaldo Reuters

El contraste estaba en los nombres y en la experiencia. Portugal llegó como la novena selección del ranking FIFA, mientras Uzbekistán aparecía en el puesto 54. Pero la diferencia no estaba solamente en un número. Estaba en la capacidad de castigar cada error, en la tranquilidad para jugar con ventaja y en tener futbolistas capaces de aparecer cuando el partido lo exige.

Cristiano Ronaldo fue el primero en hacerlo.

Al minuto 6, Pedro Neto encontró espacio por la banda derecha y envió un centro que Ronaldo convirtió con un remate dentro del área. No fue una jugada espectacular, pero sí una de esas acciones que explican por qué ha construido una carrera irrepetible con su ubicación, lectura y esa sensación de que siempre llega un segundo antes que los demás.

El gol tuvo doble valor. Además de darle ventaja a Portugal, convirtió a Ronaldo en el primer futbolista en la historia en marcar en seis Mundiales. Su lista comenzó en Alemania 2006 y ahora incluye Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y 2026.

El Mundial de las grandes estrellas ya había entregado sus primeras noches especiales. Lionel Messi dejó momentos que quedaron grabados en los libros al convertirse en el máximo goleador del certamen, Kylian Mbappé volvió a demostrar que el escenario mundialista parece construido para él y Erling Haaland representa la nueva generación de delanteros que busca tomar el relevo. Cristiano llegó a esta edición con la misión de demostrar que todavía podía regalar una noche de esas que explican por qué su nombre está ligado para siempre a la Copa del Mundo.

Portugal encontró el camino

El segundo gol llegó al minuto 17 y tuvo un pequeño cambio de guion. La escena parecía escrita para Ronaldo. Un tiro libre cerca del área, la pelota acomodada y todos esperando el disparo del capitán portugués. Pero Nuno Mendes tomó la responsabilidad y sorprendió con un remate perfecto que dejó sin reacción al portero Abduvohid Nematov.

Así fue el segundo gol de Portugal, de tiro libre cobrado por Nuno Mendes Reuters

El 2-0 terminó de romper la resistencia de Uzbekistán. El equipo asiático intentaba competir con orden, pero Portugal encontró demasiados espacios. La diferencia aparecía en cada detalle: la velocidad de las transiciones, la calidad técnica y la experiencia de jugadores que han vivido cientos de noches como esta.

Cómo fue el doblete de CR7

Al minuto 39, Bruno Fernandes inició una transición rápida y encontró a Ronaldo atacando el espacio. El portugués definió con precisión y celebró su segundo gol de la noche. Fue una imagen conocida: la carrera, el remate y después la celebración que miles de aficionados esperaban ver en Houston.

Ese tanto también tuvo un significado histórico. Ronaldo llegó a 10 goles en Mundiales, superó a Eusebio y se convirtió en el máximo goleador portugués en la historia de la Copa del Mundo.

La segunda mitad fue más tranquila. Portugal ya había hecho el trabajo más importante al recuperar confianza. Roberto Martínez aprovechó para mover piezas y Uzbekistán intentó evitar una derrota más amplia, pero el partido estaba definido desde mucho antes. El cuarto gol llegó al minuto 60 con un autogol de Nematov para completar una goleada que cambia completamente el panorama del grupo.

El quinto fue un disparo de Rafael Leao al 87.

Rafael Leao anotó el quinto gol del encuentro. IMAGN IMAGES via Reuters

La victoria también tuvo un componente especial fuera de la cancha. Entre los aficionados portugueses y miles de seguidores que llegaron desde México y otros lugares, Houston volvió a mostrar esa capacidad de convertir a Cristiano Ronaldo en un fenómeno que supera fronteras. Muchos no viajaron por Portugal, viajaron por él. Por el futbolista que durante años convirtió partidos normales en eventos globales.

En las tribunas estuvo también el primer ministro portugués Luis Montenegro, acompañando una tarde donde la selección recuperó tranquilidad.

Ahora Portugal enfrentará a Colombia en un partido que tendrá como premio el primer lugar del grupo. La presión que existía antes de Uzbekistán ya no es la misma.

Portugal llegó a Houston buscando respuestas. Encontró una goleada. Y Cristiano Ronaldo otra página para una historia que, incluso a los 41 años, sigue negándose a terminar.