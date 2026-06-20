Fiesta naranja en Houston: Países Bajos aplasta 5-1 a Suecia y revive la magia de 1974

La selección de Países Bajos llegó a Texas buscando una victoria. Sus aficionados llegaron con la intención de recuperar una sensación.

La encontraron. La encontraron también en el marcador. Países Bajos goleó 5-1 a Suecia, con dos goles de Brian Brobbey, dos de Cody Gakpo y uno de Crysencio Summerville, para conseguir su primer triunfo del Mundial de 2026 y disipar las dudas que había dejado el empate frente a Japón. Pero el resultado fue apenas una parte de la historia. Lo verdaderamente importante fue la forma.

Primero apareció en las tribunas. Miles de camisetas naranjas fueron cubriendo el estadio hasta convertirlo en una gigantesca mancha mandarina visible desde cualquier rincón. Después apareció en la cancha, donde los neerlandeses jugaron con una velocidad que parecía incompatible con el calor de Houston. Finalmente surgió en la memoria colectiva, ese lugar donde el futbol neerlandés vive desde hace medio siglo entre recuerdos de Johan Cruyff, del futbol total y de una selección que nunca ganó la Copa del Mundo, pero que cambió para siempre la forma de jugarla.

Suecia fue el rival de aquella tarde de 1974 en la que Cruyff inventó uno de los movimientos más famosos de la historia. El partido terminó 0-0, pero el mundo se quedó hablando de un regate.

Casi 52 años después, los suecos volvieron a cruzarse con los neerlandeses en una Copa del Mundo. Esta vez no hubo una jugada inmortal. Hubo cinco goles.

Dos de Brian Brobbey y dos de Cody Gakpo. Y, sobre todo, hubo una declaración de intenciones.

La afición neerlandesa celebra el triunfo sobre Suecia. REUTERS

Después del empate contra Japón en Dallas, Ronald Koeman necesitaba respuestas. Las encontró antes del minuto 20. Brobbey, cuestionado por algunos tras aparecer en el once titular, convirtió el área sueca en su oficina particular. Marcó un doblete con la potencia de los viejos delanteros centro, esos que parecen disfrutar el contacto físico tanto como el gol. Primero lo hizo al minuto cinco y en el 17. En un abrir de ojos, Suecia estaba sometida.

Luego apareció Gakpo.

El futbolista del Liverpool fue mucho más que un goleador. Fue el punto de conexión entre todas las piezas. Cada ataque neerlandés pasaba por sus pies o terminaba en ellos. Sus dos tantos al inicio del segundo tiempo terminaron de romper a una Suecia que llegó a Houston después de marcar cinco goles en su debut y salió del estadio consciente de que había encontrado a un rival de otra dimensión.

El marcador final fue 4-1, aunque la diferencia más grande estuvo en la velocidad con la que se ejecutaron las ideas. Anthony Elanga le dio a Suecia un pequeño respiro al recortar distancias al 59'. Su gol infundió algo de energía al equipo sueco, pero el resultado estaba decidido.

Países Bajos no jugó para administrar el balón. Jugó para acelerarlo

Cada recuperación parecía una orden de ataque. Cada pase vertical era una invitación a correr. Cada avance tenía la urgencia de quien entiende que los Mundiales se ganan atacando las dudas del rival antes de que aparezcan las propias.

Desde el palco observaban los reyes de Países Bajos, Guillermo Alejandro y la reina consorte Máxima. Debajo de ellos, miles de compatriotas celebraban cada gol como si estuvieran en Rotterdam, Utrecht o Ámsterdam. La distancia entre Europa y Texas desapareció durante noventa minutos.

Quizá por eso el resultado fue más importante de lo que dice la tabla. Porque los neerlandeses no sólo sumaron tres puntos. Recuperaron una identidad.

En un torneo donde abundan los equipos cautelosos, Países Bajos decidió recordar quién es. Un país pequeño que históricamente ha preferido atacar. Un equipo que sigue persiguiendo la Copa que nunca ha ganado. Una selección que, cada cierto tiempo, vuelve a pintar de naranja cualquier estadio del mundo y le recuerda al futbol que el vértigo también puede ser una filosofía.