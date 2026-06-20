Undav salva a Alemania ante Costa de Marfil y los clasifica a 16vos

Que gran partido vivimos en Toronto. La Selección de Alemania vino de atrás, sufrió mucho y le dio la vuelta a Costa de Marfil con un doblete de Undav (2-1) para llevarse los tres puntos.

Después de haber goleado en su primer partido, la Die Mannschaft mostró muchas dudas ante una selección marfileña que, en los contragolpes, se dio un buen festín.

Jugadores de la Selección de Alemania celebrando la victoria Reuters

Sin embargo, los alemanes nunca se rindieron y aunque les costó, obtuvieron la victoria y con ello, el liderato del Grupo E y la clasificación a Dieciseisavos de Final.

Costa de Marfil casi da la sorpresa ante Alemania

Alemania era la favorita para llevarse los tres puntos ante Costa de Marfil, pero los marfileños nunca entraron en el papel de víctima.

Al contrario, se pararon bien en defensa y cuando podían, ponían a los alemanes contra su propia área.

Havertz estuvo insistente, de hecho marcó el primer gol, pero fue anulado por una falta, algo polémica, sobre el arquero Fofana.

Después, vino ‘il presidente’. Frank Kessie aprovechó un rebote dentro del área chica y solamente empujó el esférico para hacer el primero gol al 29’.

Alemania trató, luchó, pero nunca hubo mucha claridad en ofensiva, de hecho, hasta se tornó muy lento el partido.

El segundo tiempo tampoco fue bueno para los alemanes. Tuvieron que venir los cambios, la segunda pausa de hidratación para que despertaran.

Fue hasta el minuto 68 cuando Undav llegó para cerrar la pinza y hacer el tanto del empate. Y contra todo pronóstico, consiguió su doblete al 94', para sellar la voltereta de su selección.

Undav fue el héroe de Alemania con su doblete REUTERS

Alemania avanza de ronda después de dos mundiales

Naggelsmann puede dormir tranquilo, al menos este día, ya que ha logrado clasificar a la Selección de Alemania a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Para entender que la importancia de este suceso, la Die Mannschaft no lograba esto desde Brasil 2014, cuando precisamente salieron campeones. Rusia 2018 y Qatar 2022, se quedaron en Fase de Grupos y hoy celebran este en 16vos.

Por su parte, Costa de Marfil sufrió una dolorosa derrota, ya que tenía los tres puntos en la bolsa, incluso tuvo para hacer el 2-1 antes del final, pero ahora, tendrán que buscar la clasificación por primera vez en un Mundial ante Curazao.