IndyCar: Pato O'Ward rescata el lugar 11 en Portland en otra carrera dominada por Alex Palou 

Pato O’Ward volvió a mitigar daños en una carrera de IndyCar en 2026, luego de terminar en el lugar 11 en el Gran Premio de Portland, mientras Alex Palou se alzó con el triunfo por sexta vez en el año.

Tras calificar en la posicion 17 para la jornada de este domingo, el mexicano perdió cuatro sitios adicionales en el comienzo, luego de que fue obstaculizado por su mismo coequipero de Arrow McLaren, Nolan Siegel, quien tuvo un problema con su auto.

Ante ello, O’Ward tuvo que hacer una estrategia agresiva, al adelantar sus tres detenciones en pits para realizar undercuts, es decir, aprovechar todo el aire limpio posible para tomar ventaja sobre sus rivales más cercanos.

Esto le funcionó al regiomontano para volver al Top 15 tras su primera detención y entrar a los doce mejores cuando completó su segundo servicio en pits.

Fue así como el titular del auto No. 5 fue undécimo durante la parte final del recorrido, siendo un resultado que, pese a que le sigue otorgando puntos importantes y lo mantiene en quinta posición general, se sitúa a 156 unidades del líder Palou.

El español dominó la competencia una vez que superó a Felix Rosenqvist en la primera ronda de detenciones en pits y aprovechó el uso de neumáticos suaves nuevos en su segundo stint para lograr una ventaja que llegó a ser de siete segundos, en una jornada que sólo registró una bandera amarilla en los primeros giros.

Al controlar su distancia para el resto del recorrido, el piloto de Chip Ganassi Racing cruzó la meta con margen definitivo de 4.1 segundos, asegurando su sexto triunfo de la temporada y el 25 en su trayectoria en la categoría estadunidense.

Con cinco fechas restantes, Palou supera por 110 puntos a Kyle Kirkwood y por 118 a David Malukas.

Rosenqvist y Will Power completaron el podio, por delante de Rinus VeeKay y Kirkwood.

La próxima fecha de la IndyCar será el próximo domingo 16 de agosto en las calles de Markham, en Ontario, Canadá.