¡Alarma mundialista! Amargo triunfo de Brasil ante Haití por la preocupante lesión de Raphinha

Cuando Brasil parecía tomar velocidad crucero con miras a una goleada de época ante la débil escuadra de Haití, la lesión de Raphinha hizo que bajaran las revoluciones y dejaran en un 3-0 el amargo triunfo con el que no podrán escaparse de la ola de cuestionamientos que llegarán con el mando del ardiente Grupo C del Mundial.

Poco más de 20 minutos le bastaron a Brasil para reflejar en el marcador una superioridad clara ante la nación 87 en la clasificación de FIFA, que sigue a la espera de sumar su primer punto en la historia de los Mundiales.

Cunha fue la clave ofensiva de Brasil

Matheus Cunha destrabó un partido que en los primeros 20 minutos fue un galimatías para los pentacampeones del Mundo. El ariete del Manchester United aprovechó un mal rechace del veterano arquero Johny Placide a un disparo de Vini Júnior, para mandarlo al fondo de las redes a los 23 y así quitarle a su equipo un poco de la presión que se iba haciendo más pesada con el andar del juego sin poder marcar.

Cunha firmó su primer doblete en el Mundial a los 36 cuando se conectó con Vini para llegar al área y definir con un potente disparo arriba, que ya daba una clara ruta al partido.

Vinicius Júnior celebró su segundo tanto de la justa mundialista durante el descuento previo al descanso, luego de hacer gala de su potencia física para arrancar a campo abierto en un pase filtrado de Lucas Paketá, que resolvió con un disparo abajo entre las piernas de Placide.

Momento en el que Raphinha debe abandonar el campo lesionado. REUTERS

Se prenden las alarmas con la lesión de Raphinha

Poco antes de que Vini hiciera el tercer tanto del periodo por la canarinha, el extremo Raphinha abandonó el campo después de haber sufrido una molestia física que pone en duda su continuidad en el torneo.

No fue la noche para la estrella del FC Barcelona, que vio ahogado el grito de gol luego de que una posición adelantada suya, dio al traste con un soberbio remate cruzado que fue al fondo de la portería antes de cumplirse los primeros 20 minutos; en la recta final de la primera mitad vino su molestia que lo hizo sentarse en el campo para recibir auxilio y con gesto de piedra darse cuenta de que no podría continuar en el partido.

Brasil es líder del Grupo C, que está que arde

Brasil se irá a su concentración como líder del Grupo C con cuatro puntos y una diferencia de goles de más cuatro, igualado en unidades por Marruecos, que tiene un más uno. El miércoles 24 de junio se definirá el sector, con el choque de los sudamericanos ante Escocia (tres puntos), mientras que Marruecos se medirá a Haití (cero puntos), con la oportunidad de hacerle todos los goles que Brasil no pudo para quedarse con el liderato del sector.