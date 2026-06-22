AL MOMENTO: Todos los eliminados del Mundial 2026

Con la Jornada 2 del Mundial 2026 en marcha, ya existen tres países matemáticamente eliminados de la justa veraniega, por lo que enfrentarán su último partido sin opción de meterse entre los 32 conjuntos que mantengan la ilusión del título a definirse el próximo domingo 19 de julio.

Estos son los primeros equipos que fueron eliminados del Mundial 2026, edición inaugural de las justas que cuenta con 48 participantes, donde accederán un total de 32 a la siguiente ronda y 16 serán eliminadas durante la Fase de Grupos:

1. Haití / 19 de junio

El primer equipo en quedarse sin posibilidades de acceder a los 16avos de Final fue Haití, quienes previo a la Jornada 3 suman 0 puntos en la tabla de posiciones del Grupo C aún con su duelo pendiente ante Marruecos.

- Haití 0-1 Escocia.

- Haití 0-3 Brasil.

Haití se convirtió en el primer eliminado del Mundial 2026. Reuters

2. Turquía / 19 de junio

Siendo la primera gran decepción del Mundial 2026, Turquía abandonó sus posibilidades de acceder a la siguiente ronda del torneo luego de quedarse sin anotar durante sus primeros 180 minutos; cerrarán su participación cuando se enfrenten a Estados Unidos.

- Turquía 0-2 Australia.

- Turquía 0-1 Paraguay.

Turquía ya es uno de los equipos eliminados en el Mundial después de sufrir su segunda derrota. Reuters

3. Túnez / 20 de junio

En un partido histórico celebrado en Monterrey, la luz del conjunto africano se apagó al momento de caer por goleada frente a Japón –equipo sensación del Mundial 2026 junto a Cabo Verde- viéndose en la obligación de medirse a Países Bajos para cerrar su participación dentro de la Fase de Grupos antes de regresar a su país.

- Túnez 1-5 Suecia.

- Túnez 0-4 Japón.

Ali Abdi estalló en lágrimas ante la crisis que ha vivido Túnez en el Mundial 2026 Reuters

* Datos actualizados al lunes 22 de junio previo al partido entre Francia e Irak.

BFG