Mbappé y Francia golean a Irak en partido marcado por la tormenta eléctrica

Con doblete de Kylian Mbappé que lo catapultó hasta los 16 goles, Francia aplastó 3-0 a Irak en Philadelphia y tomó la cima del Grupo I; el partido sufrió una suspensión de poco más de 2 horas por tormenta eléctrica.

Disputando su segundo partido en el Mundial 2026, Francia se lanzó al frente en busca del primer tanto que los hiciera llegar a 6 puntos en el certamen que busca conquistar por tercera ocasión en su historia.

Francia 1-0 Irak

Tras dominar en los primeros instantes del compromiso, Francia se fue al frente en el marcador con un potente disparo de Mbappé, quien se mantiene sumando goles en el torneo y en su lucha por consagrarse como el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo (13’).

Kylian Mbappé anotó doblete en el Francia vs Senegal Reuters

La dinámica se mantuvo en el terreno de juego en Philadelphia hasta que la lluvia se hizo presente, misma que obligó a que por el protocolo de tormenta eléctrica se postergara el inicio del segundo tiempo por un lapso mayor a las 2 horas.

Francia 2-0 Irak

Una vez reanudándose el compromiso, el ‘10’ fue parte de la presión alta en donde el portero Ahmed Basil no logró controlar el pase de su compañero, por lo que Ousmane Dembélé compartió con Mbappé para el tanto 16 del delantero en la historia de los Mundiales.

Francia 3-0 Irak

Aprovechando los espacios en la zaga rival, Ousmane Dembélé recibió en el borde del área y con un disparo cruzado estremeció una vez más las redes, convirtiéndose en un anotador más dentro de la nación que busca su tercera estrella (66’).

El marcador no se movió más y Francia tomó la cima del Grupo I a reserva de lo que Noruega logre realizar con Senegal en un duelo que terminó empalmándose debido a la tormenta eléctrica.

¿Cuándo vuelve a jugar Francia en el Mundial 2026?

­­En el partido que estaría definiendo el liderato del Grupo I, Francia y Noruega estarán chocando con Mbappé y Haaland como sus más grandes figuras y referentes. Estos son todos los detalles del compromiso, uno de los más llamativos de la Fase de Grupos.

Día: viernes 26 de junio, 2026.

Horario: 13:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Boston Stadium / 64,146 espectadores.

Por su parte, Irak y Senegal intentarán sumar 3 puntos y meterse en la contienda por alejarse de los eliminados del Mundial 2026 tras la Fase de Grupos.

El Estadio Filadelfia fue azotado por una fuerte tormenta mientras que realizaba el Francia vs. Irak; el encuentro fue suspendido. Reuters

BFG