Frentes Políticos / 9 de agosto de 2026

1. Red desarticulada. La detención de Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar, coloca el componente corporativo en el centro de la investigación de la FGR por presunto contrabando de combustible en ferrotanques. Entre los detenidos también figuran Ernesto Ruffo Appel y Ricardo Thompson Navarro. En total son nueve. La investigación señala posibles operaciones con volúmenes de hidrocarburo declarados por debajo de los realmente transportados, además de gestiones aduaneras y movimientos financieros. La Fiscalía deberá probar la cadena de responsabilidades. Y determinar si hay todavía más.

2. Muro. El caso Dafne suma un foco rojo para Jesús Eduardo Govea, fiscal de Tamaulipas. Alejandra Quintos denunció que familias de otros menores han intentado presentar denuncias por presuntas agresiones en la Academia Doenitz y, según su versión, agentes del MP se niegan a recibirlas pues dicen que ya existen investigaciones. Si son hechos y víctimas distintas, también debe haber carpetas distintas. El gobernador Américo Villarreal no puede permitir que la procuración de justicia se convierta en un filtro contra quienes buscan denunciar. No hay que cerrar la puerta a otras víctimas. Y lo grave es que hablamos de menores.

3. Futuro. El Tren Maya no sólo necesita vías, estaciones y presupuesto, sino personal que sepa operarlo. 151 egresados de la primera generación de profesionales técnicos bachiller en Transporte Ferroviario del Conalep formados en Quintana Roo, con capacitación práctica vinculada directamente al sistema ferroviario. Mario Delgado destacó una ruta que busca conectar educación y proyectos estratégicos, mientras Claudia Sheinbaum apuesta por que la operación quede en manos mexicanas. Empleos, especialización y un sistema ferroviario capaz; de eso se trata.

4. Empieza en casa. El Congreso ya detectó que los videojuegos dejaron de ser sólo entretenimiento cuando un chat puede convertirse en puerta de entrada para grooming, extorsión, fraude o secuestro virtual. El exhorto a Seguridad Pública para reforzar prevención y atención es necesario, pero ninguna estrategia funcionará si la vigilancia termina en el escritorio. Madres, padres y escuelas también tienen tarea: conocer con quién interactúan los menores, qué datos comparten y qué plataformas utilizan. La delincuencia entendió que el mundo digital también es territorio de captura. Ahora toca que las familias hagan lo suyo. No cierren los ojos.

5. Desenredo. El aguacate volvió a ser asunto de seguridad nacional, aunque nadie lo diga así. EU reanudará gradualmente sus actividades en Michoacán después de que México reforzó las condiciones de seguridad exigidas para proteger la operación. El embajador Ronald Johnson agradeció a Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, Defensa y Agricultura por la respuesta. El mensaje es que cuando la seguridad afecta una cadena comercial de miles de millones, Washington deja de pedir y empieza a medir resultados. México respondió, el flujo puede recuperarse y la cooperación bilateral gana oxígeno. No todo está tan mal.