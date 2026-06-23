Panamá se convierte en el segundo eliminado de Concacaf tras caer ante Croacia

Ante Budimir hizo que las esperanzas de Croacia se mantengan vivas en el Mundial 2026 y venció 1-0 a Panamá, convirtiendo a los Canaleros en la segunda nación de Concacaf que termina eliminada del certamen tras la Jornada 2.

En un inicio del compromiso celebrado en Toronto, Panamá puso en entredicho a un conjunto croata que se mantiene con las figuras de una década atrás, por lo que los dirigidos por Thomas Christiansen lograban cerrar el compromiso y crear ocasiones de peligro ante el arco de Dominik Livaković.

Los minutos transcurrieron y la primera mitad vio su fin sin anotación por parte de un conjunto, situación que obligó a modificaciones que rendirían frutos prácticamente de manera inmediata.

Tras una descolgada por la banda de la derecha por parte de Josip Stanišić, un centro al corazón del área fue enviado para que el recién ingresado Ante Budimir apareciera por sorpresa en el segundo poste, mandando el balón al fondo de las redes y haciendo estallar el grito de gol en el 54’ en Toronto.

Panamá rompió lanzas en busca de un empate histórico, ya que jamás han sumado en una Copa del Mundo, solo que el esfuerzo se convirtió en algo que terminará en el recuerdo y el árbitro gabonés Pierre Atcho finalizó con sus esperanzas de calificar tras el silbatazo.

Panamá el segundo eliminado de Concacaf

Con 0 puntos y -2 en la diferencia de goles, Panamá se une a Haití como los primeros eliminados de Concacaf en el Mundial 2026, llegando sin posibilidades a la Jornada 3 en donde se medirán a Inglaterra con la única ilusión de hacer historia –complicar a los Tres Leones- y sumar su primera unidad en la máxima justa del futbol.

Por su parte, Haití cerrará su actividad en el Mundial 2026 cuando se enfrente a un combinado de Marruecos ávido de goles con la intención de terminar con los 3 puntos y una mejor diferencia de goles, misma que le permitiría dar una campanada y arrebatarle la cima del Grupo C a Brasil.

Croacia intentará ser líder del Grupo L que comanda Inglaterra con 4 puntos, sin embargo, neceesitarán una serie de combinaciones para adueñarse de la cima.

Croacia suma 3 puntos tras la Jornada 2 y buscará su boleto a los 16avos de Final en el Grupo L. Reuters

BFG