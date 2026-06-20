Curazao hace historia: consigue su primer punto en un Mundial

La selección de Curazao resistió hasta el final para hacer historia, al conseguir su primer punto en un Mundial, luego de igualar 0-0 con Ecuador. El portero Eloy Room fue la figura del partido, que se disputó en el Estadio de Kansas City, Estados Unidos, en actividad del Grupo E.

El partido inició frenético, donde Ecuador tuvo oportunidad de abrir el marcador al minuto 2, cuando Enner Valencia se plantó en el área, pero Eloy Room realizó una gran atajada para mandar el balón a tiro de esquina.

La celebración en Curazao tras lograr a hazaña en un Mundial Reuters

Enner Valencia volvió a tener otra oportunidad de marcar, cuando recibió un servicio con ventaja, pero su remate fue a las manos del portero al 19’.

Después, los dirigidos por Sebastián Andrés Beccacece no generaron jugadas muy claras y Curazao se vio peligroso cuando fue al ataque.

El portero Eloy Room fue la figura del partido Reuters

Para el segundo tiempo, Ecuador volvió a mostrar intensidad en el inicio y Moisés Caicedo probó un disparo de larga distancia que atajó el portero al 49’.

Room salvó a la selección caribeña, pero en la contra el arquero de Ecuador, Hernán Galíndez, realizó tres atajadas seguidas para contener los remates de Leandro Bacuna, Livano Comenencia y Juergen Locadia.

La desesperación en las tribunas al ver que Ecuador no marcó gol a Curazao Reuters

Eloy Room volvió a ser figura tras contener otro remate de Valencia al 66’.

El partido 34 del Mundial, celebrado el 20 de junio de 2026, será recordado para siempre para Curazao. Su nivel en ascenso ya tiene tiempo, cuando levantó la Copa del Caribe 2017 y aseguró por primera vez su clasificación a la Copa Oro de la Concacaf de 2019. Después, en las eliminatorias se adjudicó el primer lugar de su grupo para lograr su boleto al torneo.