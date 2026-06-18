Suiza sueña con la clasificación; victoria ante Bosnia y liderato del Grupo B

El Grupo B de la Copa del Mundo inició muy ajustado, sin embargo, para esta segunda fecha, Suiza ha dado un golpe de autoridad y se ha llevado los primeros tres puntos tras la victoria ante Bosnia (4-1).

A pesar de no haber brillado, como otras selecciones, los suizos cumplieron y hoy sueñan, no sólo con la clasificación, sino también hacerlo como líderes.

La Selección de Suiza se coloca como líder del Grupo B Reuters

Partido complicado, pero Suiza cumplió

El partido entre Suiza y Bosnia y Herzegovina fue de menos a más. Durante 70 minutos, no había emociones, no había goles y todo parecía indicar que este también iba a hacer otro empate.

Sin embargo, los suizos cambiaron todo. El entrenador Yakin aprovechó la segunda pausa de hidratación para realizar cambios y esa fue la clave.

Johan Manzambi ingresó de cambio al 71’ y tan sólo tres minutos después, hizo el primer gol del partido, tras un mal despeje de la defensa y una volea formidable.

Después, Bosnia se desplomó. Al minuto 80, Muharemovic se hizo expulsar; barrida como último hombre y el árbitro no dudo, roja directa.

Y al 90’, Manzambi hizo su doblete. Pero nadie aseguraba lo que iba a pasar en los minutos finales. Tan sólo dos minutos después, Mahmic hizo el tanto del descuento para Bosnia y aunque jugaban con un hombre menos, ponían la luz de esperanza.

Pero en la última jugada, un polémico penalti para Suiza, y que fue convertido por bueno por Granit Xhaka, sentenció todo para los suizos y selló la victoria.

Suiza está cerca de la clasificación

Una victoria muy importante para Suiza. Son tres puntos que ponen a soñar a esta selección de poder clasificar a los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo 2026.

Con cuatro puntos y por encima de Canadá y Qatar, los Rossocrociati sueñan con avanzar de fase de grupos como líderes.

Jugadores de la Selección de Suiza celebrando la victoria REUTERS

Aunque esperan lo que haga la anfitriona, la Hoja de Maple, ante Qatar. Si los canadienses obtienen la victoria, se jugarían el primer lugar en la última jornada de la justa mundialista.