¡Repiten la pesadilla! Chequia regala el triunfo al final ante Sudáfrica y complica su Mundial

Chequia parece que viajó al Continente Americano con el plan perfecto de dinamitar sus opciones de ser un protagonista en el Mundial. Por segundo juego consecutivo se le escapó en los minutos finales una ventaja, que deja muy tocadas sus aspiraciones para avanzar a la siguiente fase, después del 1-1 ante Sudáfrica, que hizo un cambio completo con relación a su presentación en el juego inaugural ante México y se quitó esa sensación de ser uno de los peores equipos de la competencia.

Gol tempranero de Chequia para tomar la ventaja

Los Bafana Bafana tomaron todo aquello que su rival europeo les dejó en el camino, uno que parecía destinado al precipicio después de verse en desventaja muy pronto en el encuentro cuando Michal Sadílek mandó a las redes el primer remate a puerta del juego cuando corrían seis minutos.

Esos eran los momentos de zozobra para los africanos, que volvieron a encajar un gol en los primeros minutos, como pasó en su partido ante México hace una semana.

Pero así como Sudáfrica revivía sus amargos tragos en el Mundial con la desventaja, los checos hicieron lo propio con los suyos al asumir una posición defensiva y ceder el balón a un rival que con su desorden encontró el resquicio para rescatar un punto y mantener viva esa estadística de que jamás ha hilvanado derrotas en Mundiales.

Teboho Mokoena celebra el tanto con el que Sudáfrica emparejó a Chequia por la vía del tiro penal. AFP

Un penal amarga a Chequia y da esperanzas a Sudáfrica

A Chequia se le vino la noche encima cuando Teboho Mokoena convirtió con un tiro excelso el penal que se señaló al 79, después de que Pavel Sulc alcanzó a desviar el balón en un disparo de Evidence Makgopa dentro del área. Ahí los europeos recordaron el infortunio del juego pasado ante Corea del Sur, en el que también se fueron adelante en el marcador, y en el complemento se vieron rebasados.

La hecatombe checa se detuvo en el empate, a pesar de que en los minutos finales el ímpetu del gol llevó a los sudafricanos a buscar la victoria que volviera a darles ánimos de pensar en ser uno de los equipos invitados para los dieciseisavos de final sin depender de muchas fórmulas para la última de las jornadas de la fase de grupos.

¿Cuándo vuelven a jugar Chequia y Sudáfrica en el Mundial 2026?

El decepcionante Mundial de Chequia todavía tiene una oportunidad para la redención, pero pasa por venir a la Ciudad de México y vencer al Tri de Javier Aguirre en el colofón del Grupo A el miércoles 24 de junio a las 19 horas; mientras que Sudáfrica se mide a la misma hora en Monterrey a Corea del Sur, para conocer el desenlace del sector.

Tori Penso hizo historia al ser la juez central del partido Chequia vs. Sudáfrica. AFP

Chequia vs. Sudáfrica: Un juego para la historia con cuerpo arbitral femenino

Por primera ocasión en la historia el cuerpo arbitral de un partido de Mundial varonil fue integrado por completo por mujeres:

Arbitro central: Tori Penso (Estados Unidos)

Asistente 1: Brooke Mayo (Estados Unidos)

Asistente 2: Kathryn Nesbitt (Estados Unidos)

Cuarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nueva Zelanda)

El choque entre checos y sudafricanos fue el segundo en la historia en el que el juez central es una mujer, luego del que encabezó hace cuatro años, luego de que la francesa Stéphanie Frappart dirigiera el Costa Rica y Alemania de la fase de grupos de Qatar 2022.