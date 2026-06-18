Canadá hace historia al conseguir su primer triunfo en un Mundial ante Qatar

La Selección de Canadá escribió la página más brillante de su trayectoria futbolística al conseguir la primera victoria de su historia en las Copas del Mundo. Ante un pletórico BC Place que empujó desde el silbatazo inicial, el conjunto norteamericano desató un vendaval ofensivo para triturar 6-0 a su similar de Qatar, rompiendo de forma categórica con su pasado sin triunfos en la justa máxima de la FIFA, aunque también ayudado por dos expulsiones de sus rivales.

La fiesta de la Hoja de Maple comenzó a fraguarse al minuto 16, cuando Cyle Larin aprovechó un rechace del arquero qatarí en el centro del área para empujar el balón y abrir el marcador.

A partir de ese momento, el protagonismo absoluto lo asumió Jonathan David; el delantero firmó una actuación consagratoria al marcar un triplete. Su primer gol llegó al 28' con una volea sin dejar botar el esférico. Antes de irse al descanso, al 49', David selló su doblete tras un rebote defensivo. En la segunda mitad, un cobro de tiro libre ejecutado por Saliba al 63' puso el cuarto, mientras que un autogol del qatarí Almanai al 75' significó el quinto. La cuenta histórica la cerró el propio David al 91', dándose la media vuelta en el punto penal para sentenciar su hat-trick, igualando lo que había hecho Lionel Messi hace unos días.

Nathan Saliba celebra al marcar el cuarto gol del partido entre Canadá y Qatar. IMAGN IMAGES via Reuters

El encuentro estuvo severamente condicionado por la indisciplina y las expulsiones del cuadro asiático, dirigido por Julen Lopetegui. Al minuto 33, el árbitro recurrió al VAR para rectificar un penal, dictaminando que la infracción fue fuera del área, pero mostrando la tarjeta roja directa al defensor Ahmed por ser último hombre. La debacle disciplinaria de Qatar se consumó en la parte complementaria, específicamente al 53', cuando Madibo fue expulsado tras una revisión en video debida a una violenta entrada que provocó una escalada de tensión en el campo y la lamentable lesión del canadiense Ismael Koné, quien requirió asistencia médica y oxígeno.

Con este resultado, Canadá no solo suma tres puntos de oro frente a su afición, sino que se sacude la presión histórica de no ganar en los Mundiales y, con cuatro puntos en su cuenta en el grupo está casi asegurando en la siguiente ronda.

¿Contra quién juega Canadá su próximo partido del Mundial 2026?

El combinado de la Hoja de Maple buscará amarrar su boleto a la siguiente fase y disputar el liderato del Grupo B cuando se enfrente a la Selección de Suiza.