¡A la altura de Messi! Robert Lewandowski es nombrado "Jugador Leyenda" del Barcelona

Robert Lewandowski fue incluido en la lista de “Jugadores Leyenda” del Barcelona, de acuerdo con la actualización realizada por el club en su sitio web. El delantero polaco aparece en el apartado reservado para algunas de las grandes figuras que han dejado huella en la historia del conjunto azulgrana.

La inclusión reconoce el impacto que tuvo Lewandowski durante su etapa con el Barcelona, a donde llegó en 2022 y permaneció hasta 2026. El atacante se convirtió desde su llegada en una de las principales referencias ofensivas del equipo y tuvo un papel protagonista durante sus temporadas en el futbol español.

El delantero polaco también fue una pieza importante en los éxitos recientes del conjunto catalán. Durante su paso por el Barcelona conquistó tres títulos de LaLiga, correspondientes a las temporadas 2022-23, 2024-25 y 2025-26, además de tres Supercopas de España y una Copa del Rey.

Lewandowski comparte espacio con Messi y otras leyendas

Con su inclusión en la lista, Lewandowski aparece junto a figuras históricas del Barcelona como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Dani Alves, Jordi Alba y Sergi Roberto, entre otros.

El reconocimiento coloca al polaco dentro del grupo de futbolistas que el Barcelona considera parte de su legado histórico y destaca la importancia que alcanzó durante sus cuatro temporadas con el club.

La distinción llega después de una etapa en la que Lewandowski se consolidó como uno de los principales goleadores del conjunto azulgrana y contribuyó a la conquista de varios títulos.

Su presencia entre los “Jugadores Leyenda” refuerza el legado que dejó en el Barcelona y lo coloca junto a algunos de los nombres más importantes de la historia reciente del club.