México va por el Mundial de Flag Football y el boleto olímpico rumbo a Los Ángeles 2028: Cuándo y dónde ver

El flag football mexicano llega a Düsseldorf con algo más que la posibilidad de conquistar un campeonato mundial. En Alemania comienza una carrera histórica por los primeros boletos olímpicos de la disciplina y México aparece entre los grandes protagonistas de una competencia que reunirá a 32 selecciones, 16 femeniles y 16 varoniles.

El IFAF World Flag 2026 se disputará del 13 al 16 de agosto y tendrá como premio adicional a las medallas la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Los partidos del domingo 16 de agosto definirán tanto el podio mundial como las cuatro plazas olímpicas disponibles.

La carta fuerte de México

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Para México, la expectativa es especialmente alta. La selección femenil llega a Alemania como número uno del ranking mundial, después de conquistar en 2025 los títulos de los World Games y del Campeonato Continental IFAF Américas. El equipo tiene además a una de las figuras más reconocidas de este deporte, Diana Flores, como parte de una generación que busca finalmente conquistar el campeonato mundial.

El historial explica por qué México es uno de los equipos a seguir. La selección femenil conquistó títulos mundiales en 2004, 2008 y 2012, además de conseguir dos medallas de plata y una de bronce. En las dos últimas ediciones terminó como subcampeona, por lo que el objetivo en Düsseldorf es evidente: recuperar el trono mundial.

La primera prueba llegará el 13 de agosto. México enfrentará a Alemanias en el Campo 1, dentro del Grupo A. Más tarde se medirá con Italia y cerrará la fase de grupos ante Eslovenia. La anfitriona alemana representa el primer obstáculo en un grupo en el que México parte como favorito.

Los antecedentes también favorecen a México. Hace dos años derrotó a Italia 45-6 en el Campeonato Mundial celebrado en Finlandia y posteriormente volvió a imponerse, ahora por 46-7, durante los Juegos Mundiales de 2025. Ante Alemania también tiene un antecedente favorable: la derrotó 33-20 en el Mundial IFAF de 2021 en Israel.

Eslovenia será una historia diferente. Es una de las debutantes en el campeonato mundial y llega como la selección con el ranking más bajo entre las participantes femeniles, en el puesto 33. Será, además, la primera vez que ambas selecciones se enfrenten.

Pero México no será el único representante nacional que tendrá los ojos puestos en el boleto olímpico.

La selección varonil ocupa el tercer lugar del ranking mundial y competirá en el Grupo C contra Alemania, Suiza y Brasil. El equipo nacional comparte con Estados Unidos el título del Campeonato Continental y buscará convertir su regularidad internacional en una actuación que le permita subir al podio después de quedarse fuera de las medallas en la última edición.

La presentación masculina

El debut masculino también será contra Alemania, el anfitrión, el 13 de agosto. Al día siguiente llegará otro examen importante frente a Suiza.

La competencia tendrá una fase de grupos durante el 13 y 14 de agosto. Los equipos buscarán avanzar a las rondas eliminatorias del sábado 15, cuando se disputarán los cuartos de final y las semifinales. El domingo 16 llegarán los partidos por las medallas y, al mismo tiempo, los encuentros que definirán a los seleccionados que obtendrán la clasificación olímpica.

Para las selecciones mexicanas, el torneo representa así una doble oportunidad. Ganar el Mundial sería la confirmación de su crecimiento en el escenario internacional; conseguir el boleto a Los Ángeles 2028 significaría formar parte de la primera generación olímpica de un deporte que hará su debut en los Juegos.

De acuerdo con el material de la selección mexicana, el proceso comenzó más de ocho meses antes del torneo y reunió a más de 100 atletas por rama. La magnitud de la convocatoria refleja la importancia que tiene una clasificación olímpica que puede cambiar la historia del flag football mexicano.

Ahora llega la parte que todos estaban esperando.

Düsseldorf será el escenario donde México intentará demostrar que ser favorito no es suficiente. La selección femenil llega como número uno del mundo; la varonil, como tercera. Ambos tienen enfrente el mismo objetivo de fondo: competir por las medallas y acercarse a Los Ángeles.

El Mundial ya tiene calendario. México ya conoce a sus rivales. Y por primera vez, el premio va mucho más allá de una medalla: el flag football mexicano juega por un lugar en la historia olímpica.

Cuándo y dónde ver

Las selecciones mexicanas comenzarán su camino en el IFAF World Flag 2026 el jueves 13 de agosto. En la rama femenil, México debutará ante Alemania a las 1:15 horas, tiempo del centro de México; posteriormente enfrentará a Italia y Eslovenia. La selección varonil también tendrá su estreno el jueves frente a Alemania, a las 2:30 horas. El viernes 14 de agosto se disputará la segunda jornada de la fase de grupos, mientras que el sábado 15 comenzarán las rondas eliminatorias y el domingo 16 se jugarán los partidos por las medallas, que también definirán las plazas olímpicas para Los Ángeles 2028.

Los partidos del Mundial podrán seguirse en DAZN y en el canal de YouTube de ESPN, de acuerdo con la información proporcionada para la cobertura del torneo. La jornada inaugural comenzará en Düsseldorf desde las primeras horas de México debido a la diferencia de horario, por lo que los aficionados deberán madrugar para seguir el debut de las selecciones nacionales.