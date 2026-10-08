Luis de Llano rompe el silencio antes del estreno de 'Timbiriche'; no autoriza el uso de su imagen 

Luis de Llano lanzó un comunicado este 8 de octubre, a unas horas del estreno de una serie sobre Timbiriche, en la que se abordará la relación que el productor mantuvo con Sasha Sokol cuando ella era menor de edad.

La producción, que llegará a la televisión esta noche, ha generado interés debido a que retomará parte de la historia de una de las agrupaciones más famosas de México.

Cuartoscuro

¿Qué dijo Luis de Llano antes del estreno de la serie de Timbiriche?

A través de un documento dirigido a la opinión pública y a los medios de comunicación, la representación legal del productor explicó que el comunicado surge a raíz de la serie de Timbiriche.

En el escrito se señala que se han presentado ante las autoridades correspondientes los documentos relacionados con el cumplimiento de las resoluciones judiciales derivadas del proceso que mantiene con Sasha Sokol.

Mezcalent

De acuerdo con el comunicado, su equipo jurídico presentó ante el juzgado ejecutor de la Ciudad de México las promociones de cumplimiento formal correspondientes a seis resolutivos de la sentencia modificada por la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia capitalino.

Luis de Llano rechaza el uso de su imagen en la serie de Timbiriche

Otro de los puntos que llamó la atención del documento es que el productor se opone al uso de su imagen y sus derechos en producciones de ficción o documentales, incluyendo la serie de Timbiriche.

Cortesía

Según explicaron sus abogados, ya realizaron las notificaciones correspondientes a la empresa, plataforma y productora involucradas en la serie.

¿Qué pasó entre Sasha Sokol y Luis de Llano?

La relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano llamó la atención en 2022, cuando la cantante denunció que el productor había abusado de ella cuando era menor de edad.

En ese entonces, la integrante de Timbiriche explicó que tenía 14 años cuando comenzó la relación, mientras que Luis de Llano tenía 39.

Sasha Sokol y Luis de Llano

Tras la denuncia, la cantante inició un proceso legal por daño moral y en 2023 obtuvo una sentencia favorable. Posteriormente, el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirmó la resolución en 2025.

Entre las obligaciones impuestas al productor se encuentran ofrecer una disculpa pública y cumplir con las medidas de reparación establecidas por las autoridades.

En septiembre de 2026, Luis de Llano fue detenido por unas horas debido a que no había cumplido con las medidas impuestas por las autoridades.

¿Cuándo se estrena la serie de Timbiriche?

La nueva producción inspirada en la historia de Timbiriche tendrá una transmisión especial de su primer episodio este jueves 8 de octubre por el Canal 2, mientras que el 9 de octubre comenzará a estar disponible en ViX.

Cortesía

La serie mostrará el surgimiento del grupo, su éxito durante la década de los ochenta y algunas de las situaciones que enfrentaron sus integrantes.

Uno de los temas que abordará será la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano. Los personajes inspirados en ambos serán interpretados por Macarena García y Osvaldo Benavides, respectivamente.

Cabe mencionar que algunos de los integrantes de Timbiriche: Sasha Sokol, Benny Ibarra, Mariana Garza, Erik Rubín, Diego Schoening y Alix Bauer difundieron un comunicado para aclarar que no participaron en la realización de la serie y que tampoco autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.