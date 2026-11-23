Cerca de 200 personalidades del mundo de la cultura, el cine, la música, la literatura y el periodismo firmaron un manifiesto para pedir el voto por el Frente Amplio en las elecciones generales de España del próximo 29 de noviembre.

Entre los nombres más destacados figuran los actores Javier Bardem y Mercedes Sampietro, la escritora Rosa Montero, el cineasta Rodrigo Sorogoyen y el poeta Luis García Montero.

La iniciativa, que lleva por lema “Vota Frente Amplio. Es la hora de redistribuir la riqueza”, reúne a profesionales de distintos ámbitos culturales que han decidido expresar públicamente su respaldo a esta candidatura de izquierdas, encabezada por Ada Colau.

El manifiesto plantea la necesidad de avanzar hacia un modelo económico y social basado en una mayor redistribución de la riqueza, la defensa de los servicios públicos, el acceso a una vivienda digna y la protección de los derechos sociales.

¿Quiénes firmaron el manifiesto en apoyo a Ada Colau en España?

Famosos e intelectuales piden el voto para el Frente Amplio en España. IG Javier Bardem

La lista incluye nombres reconocidos del panorama cultural español. La presencia de figuras del cine, la literatura y la música da especial visibilidad a una iniciativa que busca trasladar sus reivindicaciones al debate electoral.

Además de Bardem, Montero, Sorogoyen y Montero, también aparecen el músico y escritor Rayden y la ilustradora Flavita Banana.

En el ámbito musical destacan Sara Socas, Toni Zenet y Javier Ruibal. En el cine aparecen nombres como Emilio Martínez Lázaro, Joaquín Oristrell y Yolanda García Serrano. También figuran intérpretes como Vicky Peña, Mercedes Sampietro, Geraldine Chaplin y Claudia Gravy.

En el terreno literario se encuentran Santiago Alba Rico, Fernando Schwartz, Marta Sanz, Juan Madrid y Juan José Téllez. La relación incluye, además, a periodistas como Fran Sevilla y Teresa Aranguren, al dibujante Carlos Giménez, al artista Antonio López y al científico Fernando Valladares.

La diversidad de perfiles refleja el carácter colectivo de la iniciativa, que pretende reunir distintas voces del ámbito cultural en torno a una serie de reivindicaciones económicas y sociales.

Apoyo al Frente Amplio y propuestas económicas y sociales

El documento no solo limita su apoyo electoral al Frente Amplio, sino que también recoge una serie de propuestas que sus promotores consideran fundamentales para afrontar los principales problemas económicos y sociales de España.

Uno de sus mensajes centrales es la necesidad de redistribuir la riqueza y reducir las desigualdades, con especial atención a la fiscalidad, la vivienda y el mantenimiento de los servicios públicos.

Entre las principales sugerencias figura una reforma fiscal que permita aumentar la contribución de los grandes patrimonios, los bancos y los monopolios. El objetivo planteado es avanzar hacia un reparto más equitativo de los recursos económicos.

En tanto, el manifiesto también urge a proteger el sistema público de pensiones y garantizar su continuidad. Entre las propuestas se encuentra el blindaje constitucional de las pensiones, con la intención de reforzar su protección.

El acceso a una vivienda digna ocupa otro lugar destacado. Los firmantes plantean combatir la especulación inmobiliaria y limitar el peso de los grandes fondos de inversión en el mercado residencial.

La lucha contra el cambio climático es otro de los ejes del documento. En este apartado se apuesta por impulsar políticas ambientales y avanzar en la transición hacia un modelo energético más sostenible.

Por último, el manifiesto defiende una política exterior basada en la paz y la cooperación internacional, con una participación activa de España en la resolución de conflictos.

Cultura y libertad de expresión

La presentación de la iniciativa coincidió con un acto celebrado en Madrid bajo el título “Frente a la censura: la cultura como derecho”, en el que participaron representantes políticos y profesionales del ámbito cultural.

Entre los asistentes estuvieron el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot; la filósofa Elisabeth Duval; la periodista Nerea Pérez de las Heras y el poeta Luis García Montero.

Durante el encuentro, Urtasun criticó determinadas decisiones adoptadas por gobiernos autonómicos y municipales del Partido Popular y Vox, al considerar que pueden afectar a la libertad artística y cultural.

Uno de los asuntos abordados fue el de las ayudas públicas al cine en Castilla y León y las condiciones relacionadas con el denominado “adoctrinamiento ideológico”. El ministro anunció su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional dos órdenes de la Consejería de Cultura de esa comunidad autónoma.

¿Quién es Ada Colau?

Ada Colau, candidata Frente Amplio en España. IG Ada Colau

Ada Colau es una activista social y política española nacida en Barcelona en 1974. Alcanzó notoriedad pública por su trabajo en defensa del derecho a la vivienda y su participación en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), movimiento creado para luchar contra los desahucios y defender a las familias afectadas por las ejecuciones hipotecarias. Su trayectoria en los movimientos sociales la llevó posteriormente a dar el salto a la política institucional.

En 2015 fue elegida alcaldesa de Barcelona, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo. Fue reelegida en 2019 y permaneció al frente del Ayuntamiento hasta 2023. Durante sus dos mandatos impulsó iniciativas relacionadas con el acceso a la vivienda, la regulación de los alojamientos turísticos, la movilidad urbana y las políticas sociales.

Tras dejar la Alcaldía, Colau continuó vinculada a la política y a los movimientos de izquierda. En octubre de este año fue presentada como candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno de España para las elecciones generales del 29 de noviembre. Su candidatura busca reunir a distintas organizaciones progresistas en un proyecto político de ámbito estatal situado a la izquierda del PSOE.