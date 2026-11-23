Renata Vaca tenía 16 años cuando consiguió uno de sus primeros papeles en el cine. Por esos años ya había tomado talleres de actuación y canto, dos intereses que cultivó desde niña. Ahora, la actriz participará en una película que lleva como tema principal el K-Pop.

Hay quienes todavía la recuerdan por personajes que ha interpretado en la televisión o su participación en producciones con Netflix, pero dentro de poco la veremos en K-Pop: El sueño comienza.

K-Pop: The Debut Paramount

¿Quién es Renata Vaca?

La actriz nació el 26 de marzo de 1999 en la Ciudad de México. Una de sus primeras apariciones en la pantalla grande fue en Juego de héroes, película en la que trabajó cuando aún era adolescente.

En 2018 se sumó a Lady Rancho, donde interpretó a Beatriz, una joven que le muestra a la protagonista cómo es la vida lejos de la ciudad. Ese mismo año también participó en Clases de historia.

En internet se dio a conocer como parte del elenco de QueParió!, un canal mexicano de YouTube que publicaba sketches. Ahí aparecía con frecuencia en los videos de comedia y se ganó el apodo de Reni.

IG: RenataVaca

En febrero de 2020, el equipo publicó un Roast Yourself Challenge para despedirla, pues seguiría con su carrera en el cine, la televisión y la música.

Para entonces ya había trabajado en La reina soy yo y Rosario Tijeras, dos producciones en las que participó en 2019. En los años siguientes sumó otros títulos como Bonded, Dale gas y Háblame de ti.

De Saw X a protagonizar Mal de amores

El público internacional pudo verla en Saw X, la décima película de la saga de terror, que llegó a los cines en 2023. Vaca interpretó a Gabriela; la película se rodó en México y le dio a la actriz la oportunidad de participar en una franquicia que ya tenía seguidores en distintos países.

En Mal de amores, estrenada en Netflix en septiembre de 2026, Vaca asumió el papel principal. Su personaje, Emilia Sauri, quiere estudiar medicina en una época en la que las mujeres tienen pocas oportunidades de ejercer esa profesión.

Mientras el país atraviesa la Revolución Mexicana, Emilia también intenta decidir qué hacer con su vida y con lo que siente por Daniel Cuenca y Antonio Zavalza, interpretados por Juan Pablo Fuentes e Iván Amozurrutia.

La serie adapta la novela de Ángeles Mastretta y fue dirigida por Catalina Aguilar Mastretta, hija de la escritora.

¿Qué se sabe de Renata Vaca en K-Pop: El sueño comienza?

Renata Vaca aparecerá en K-Pop: El sueño comienza, una película de Paramount Pictures y HYBE America dirigida por Benson Lee. La mexicana forma parte del reparto junto a Ji-young Yoo, Eric Nam, Yoo Ji-tae, Kang So-ra y Yim Si-wan.

La producción se filmó en Corea del Sur, con locaciones en Seúl, Incheon y otras ciudades. El nombre del personaje de Renata Vaca aún no se ha dado a conocer.

IG:Kpopthedebut

La película sigue a Lizzy Lee, una joven coreano-estadounidense interpretada por Ji-young Yoo que consigue un lugar en un concurso televisado para formar un grupo femenino de K-pop.

Para participar, viaja a Seúl y mantiene su plan en secreto frente a su familia. La cinta también contará con apariciones especiales de KATSEYE e ILLIT y tiene previsto llegar a los cines de México el 25 de febrero de 2027.