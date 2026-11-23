BOYNEXTDOOR en Arena Ciudad de México: setlist, cómo llegar y lo que debes saber del concierto
El grupo de K-Pop llegará por primera vez a México y si irás a su concierto, aquí te contamos los detalles.
BOYNEXTDOOR es uno de los grupos de K-pop más populares de la quinta generación y tras algunos años de su debut, por fin la agrupación surcoreana pisará por primera vez México con su gira “KNOCK ON Vol.2”.
Si eres ONEDOOR y fuiste de las afortunadas de conseguir boletos para ver a BOYNEXTDOOR en el concierto que ofrecerán en la Ciudad de México, aquí te contamos todos los detalles de su show.
¿Cuándo se presentará BOYNEXTDOOR en la Arena Ciudad de México?
BOYNEXTDOOR estará en la CDMX para ofrecer un concierto en la Arena Ciudad de México, sin duda será un momento muy especial para todos sus fans.
Serán será el próximo 24 de noviembre cuando BOYNEXTDOOR se presente por primera vez en tierras mexicanas. Se espera que su concierto comience a la 8:00 PM.
¿Cómo llegar a la Arena Ciudad de México?
La Arena Ciudad de México está ubicada en Avenida de las Granjas número 200 en la colonia Santa Bárbara en la alcaldía Azcapotzalco. Si lo deseas puedes llegar en transporte público, la manera más fácil es en metro.
La estación más cercana es la de Ferrería/Arena Ciudad de México de la línea seis. Al salir de la estación deberás caminar alrededor de cinco minutos.
Si llegarás en coche no te preocupes ya que el recinto cuenta con un gran estacionamiento el cual es gratuito.
Probable setlist de BOYNEXTDOOR en la Arena Ciudad de México
A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que BOYNEXTDOOR interprete en sus próximos conciertos en CDMX.
06070
VIRAL
But Sometimes
I Feel Good
123-78
IF I SAY, I LOVE YOU
Live In Paris
So let's go see the stars
Forever You
Call Me
Hollywood Action
Nice Guy
Earth, Wind & Fire
ANIMAL
ddok ddok ddok
One and Only
JAM!
Bathroom
Dangerous
Gonna Be a Rock
ADIOS!
l i f e i s c o o l
Count to Love
Serenade
I Wonder
Hollywood Action
I Feel Good
ANIMAL