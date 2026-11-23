BOYNEXTDOOR es uno de los grupos de K-pop más populares de la quinta generación y tras algunos años de su debut, por fin la agrupación surcoreana pisará por primera vez México con su gira “KNOCK ON Vol.2”.

Si eres ONEDOOR y fuiste de las afortunadas de conseguir boletos para ver a BOYNEXTDOOR en el concierto que ofrecerán en la Ciudad de México, aquí te contamos todos los detalles de su show.

X: BOYNEXTDOOR_KOZ

¿Cuándo se presentará BOYNEXTDOOR en la Arena Ciudad de México?

BOYNEXTDOOR estará en la CDMX para ofrecer un concierto en la Arena Ciudad de México, sin duda será un momento muy especial para todos sus fans.

Serán será el próximo 24 de noviembre cuando BOYNEXTDOOR se presente por primera vez en tierras mexicanas. Se espera que su concierto comience a la 8:00 PM.

x: BOYNEXTDOOR_KOZ

¿Cómo llegar a la Arena Ciudad de México?

La Arena Ciudad de México está ubicada en Avenida de las Granjas número 200 en la colonia Santa Bárbara en la alcaldía Azcapotzalco. Si lo deseas puedes llegar en transporte público, la manera más fácil es en metro.

La estación más cercana es la de Ferrería/Arena Ciudad de México de la línea seis. Al salir de la estación deberás caminar alrededor de cinco minutos.

IG: boynextdoor_official

Si llegarás en coche no te preocupes ya que el recinto cuenta con un gran estacionamiento el cual es gratuito.

Probable setlist de BOYNEXTDOOR en la Arena Ciudad de México

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que BOYNEXTDOOR interprete en sus próximos conciertos en CDMX.

06070

VIRAL

But Sometimes

I Feel Good

123-78

IF I SAY, I LOVE YOU

Live In Paris

So let's go see the stars

Forever You

Call Me

Hollywood Action

Nice Guy

Earth, Wind & Fire

ANIMAL

ddok ddok ddok

One and Only

JAM!

Bathroom

Dangerous

Gonna Be a Rock

ADIOS!

l i f e i s c o o l

Count to Love

Serenade

I Wonder

Hollywood Action

I Feel Good

ANIMAL