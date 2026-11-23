Hailey Bieber recibió críticas en redes sociales después de una entrevista en la que habló sobre el éxito de Rhode, su marca de productos para el cuidado de la piel, que fue adquirida por la empresa e.l.f. Beauty en una operación valorada en hasta mil millones de dólares. Algunas de sus respuestas provocaron burlas entre los usuarios, quienes cuestionaron sus conocimientos sobre negocios.

La modelo de 30 años participó el pasado 18 de noviembre en la cumbre DealBook de The New York Times, donde conversó con el periodista Andrew Ross Sorkin sobre el crecimiento de su empresa.

Durante la entrevista, Bieber utilizó una expresión que llamó la atención de los internautas y que posteriormente defendió en sus redes sociales.

¿Qué dijo Hailey Bieber durante su entrevista sobre Rhode?

Andrew Ross Sorkin preguntó a Hailey Bieber cómo había conseguido construir una empresa que alcanzara una valoración de mil millones de dólares en menos de tres años, tomando en cuenta que otras celebridades también habían lanzado marcas de belleza sin obtener los mismos resultados.

La esposa de Justin Bieber explicó que parte del éxito de Rhode estaba relacionado con la conexión que había desarrollado con sus consumidores, quienes, según ella, identificaban los productos con su personalidad y sus propios hábitos de cuidado de la piel.

"Mi esperanza es que la razón por la que las personas conectan con la marca sea porque pueden sentir que Rhode soy yo y yo soy Rhode, y que es una extensión de mi personalidad y de las cosas que amo", comentó.

Durante la conversación, Sorkin también le preguntó si desde el principio había considerado posible vender su empresa por mil millones de dólares. Bieber respondió que esa era precisamente la cantidad mínima que estaba dispuesta a aceptar por la marca.

Justin Bieber en colaboración con Hailey. Especial

"Mil millones de dólares era la cifra por debajo de la cual dije que no la vendería", expresó la modelo, quien reconoció que alcanzar esa cantidad parecía una meta demasiado ambiciosa cuando comenzó el proyecto.

El periodista insistió en saber qué le había hecho pensar que podía conseguirlo, a lo que Bieber respondió entre risas: "¿Delirio?". Después agregó que era necesario tener cierta dosis de optimistical delusion, una expresión que puede traducirse como "ilusión optimista", para perseguir objetivos de ese tamaño.

¿Por qué criticaron a Hailey Bieber en redes sociales?

Los fragmentos de la entrevista comenzaron a circular en X y TikTok, donde algunos usuarios cuestionaron que Hailey Bieber recurriera a expresiones como "ilusión optimista" para explicar sus expectativas sobre el valor de Rhode.

Una parte de las críticas se concentró en la palabra optimistical, que algunos internautas consideraron incorrecta, mientras que otros señalaron que sus respuestas no profundizaban lo suficiente en las decisiones empresariales que permitieron el crecimiento de la compañía.

Expertos en belleza coinciden en que estas melenas serán protagonistas, especialmente cuando se llevan con textura natural. IG

También hubo personas que defendieron a Bieber y cuestionaron la manera en que Andrew Ross Sorkin formuló sus preguntas. Para estos usuarios, el periodista parecía sorprendido de que la modelo hubiera conseguido desarrollar una marca con una valoración tan elevada.

La discusión continuó durante varios días, particularmente por los fragmentos en los que el entrevistador insistía en conocer cómo había llegado a establecer el precio de venta. Sin embargo, en otras partes de la conversación, Bieber sí explicó aspectos relacionados con el desarrollo de productos, el diseño de los empaques y la identidad de Rhode.

Hailey Bieber responde a las burlas por su entrevista

Hailey Bieber respondió a las críticas el viernes 20 de noviembre, cuando compartió en sus historias de Instagram una captura con la definición de la palabra optimistical, después de que algunos usuarios aseguraran que había inventado el término durante la entrevista.

La publicación mostraba que la expresión existe en inglés como una variante de optimistic, equivalente a "optimista" en español. La modelo acompañó la imagen únicamente con la palabra "Anyways...", que puede traducirse como "En fin...".

Aunque Bieber no se refirió directamente a quienes cuestionaron sus conocimientos empresariales, su publicación fue interpretada como una respuesta a las burlas relacionadas con la expresión que utilizó durante la conversación con Sorkin.

Hailey Bieber posa durante la Gala del Met (Foto: Reuters)

¿Cuánto dinero recibió Hailey Bieber por la venta de Rhode?

Hailey Bieber fundó Rhode en 2022, con una línea de productos enfocada inicialmente en el cuidado de la piel. La compañía comenzó con artículos como cremas hidratantes, tratamientos para labios y productos destinados a fortalecer la barrera cutánea.

En mayo de 2025, e.l.f. Beauty anunció un acuerdo para adquirir Rhode por un valor de hasta mil millones de dólares. La operación contemplaba un pago inicial de 800 millones de dólares, dividido entre efectivo y acciones de la empresa compradora.

El acuerdo también incluyó la posibilidad de pagar otros 200 millones de dólares, dependiendo del crecimiento de la marca durante los tres años posteriores a la adquisición. La transacción se completó en agosto de 2025.

De acuerdo con las cifras difundidas por e.l.f. Beauty, Rhode había generado 212 millones de dólares en ventas durante los 12 meses anteriores al 31 de marzo de 2025. La empresa también informó que Hailey Bieber continuaría involucrada en el desarrollo creativo y la estrategia de la marca después de la adquisición.