La temporada 3 de Percy Jackson y los dioses del Olimpo ya llegó a Disney Plus y, con ella, una nueva misión para el hijo de Poseidón. Sin embargo, quienes esperaban disfrutar de todos los capítulos durante un solo fin de semana tendrán que esperar un poco más.

La plataforma decidió mantener los estrenos semanales, aunque con un cambio en la cantidad de episodios disponibles cada viernes. Por ello, conocer el calendario completo de Percy Jackson temporada 3 será importante para seguir la historia sin perderse ninguna fecha.

La temporada 3 de Percy Jackson tendrá ocho episodios en Disney+, con dos capítulos nuevos cada viernes hasta el 11 de diciembre. Disney Plus

Este es el calendario completo de episodios de Percy Jackson temporada 3

La tercera temporada de Percy Jackson comenzó el viernes 20 de noviembre de 2026 con el estreno de sus primeros dos episodios en Disney+, plataforma que distribuirá el resto de la historia durante las siguientes semanas.

A diferencia de otras series que publican un capítulo semanal, esta producción estrenará dos episodios cada viernes, por lo que los espectadores podrán avanzar en la nueva aventura sin esperar demasiado tiempo entre los acontecimientos.

La temporada está integrada por ocho capítulos, la misma cantidad que tuvieron las dos entregas anteriores. Sin embargo, el nuevo esquema permitirá que todos los episodios estén disponibles en menos de un mes.

Aquí te dejamos el calendario completo de estreno de Percy Jackson temporada 3:

Capítulo 1 – Viernes 20 de noviembre de 2026.

Viernes 20 de noviembre de 2026. Capítulo 2 – Viernes 20 de noviembre de 2026.

Capítulo 3 – Viernes 27 de noviembre de 2026.

Capítulo 4 – Viernes 27 de noviembre de 2026.

Capítulo 5 – Viernes 4 de diciembre de 2026.

Capítulo 6 – Viernes 4 de diciembre de 2026.

Capítulo 7 – Viernes 11 de diciembre de 2026.

Capítulo 8 – Viernes 11 de diciembre de 2026.

Percy, Annabeth y Grover regresan en la temporada 3 de Percy Jackson, que estrenará dos episodios cada viernes en Disney+. Disney Latino

¿Cuándo termina Percy Jackson temporada 3 en Disney+?

El final de Percy Jackson temporada 3 está programado para el viernes 11 de diciembre de 2026, fecha en la que Disney+ estrenará los capítulos siete y ocho de manera simultánea.

La nueva temporada tendrá una duración de cuatro semanas en cuanto a su distribución, un periodo más corto que el de otras producciones que optan por estrenar solamente un episodio cada siete días.

Por ahora, Disney+ no ha anunciado cambios en las fechas previstas, por lo que el calendario se mantiene con estrenos los viernes hasta completar los ocho capítulos de la tercera entrega.

Walker Scobell regresa como Percy Jackson en la tercera temporada, que adapta el libro La maldición del titán. Disney Plus

¿De qué trata Percy Jackson temporada 3?

La nueva temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo adapta La maldición del titán, el tercer libro de la saga escrita por Rick Riordan, que continúa las aventuras del joven semidiós y sus compañeros.

En esta ocasión, la historia comienza con la desaparición de Annabeth Chase, quien termina capturada por las fuerzas de Cronos, uno de los principales enemigos que amenazan la estabilidad del Olimpo.

Ante esta situación, Percy emprende una nueva misión para rescatar a su amiga, aunque durante el recorrido deberá enfrentarse a criaturas mitológicas, formar alianzas inesperadas y encontrar una manera de liberar a una diosa que permanece encadenada.

La aventura también incorpora a Thalia Grace, una semidiosa cuya presencia cambia la relación entre los protagonistas y adquiere importancia en los acontecimientos relacionados con una profecía que podría determinar el destino del Olimpo.

Otro de los elementos centrales de la historia es la creciente amenaza de Cronos, cuyas fuerzas representan un peligro tanto para los descendientes de los dioses griegos como para el mundo de los mortales.

La tercera temporada cuenta nuevamente con Walker Scobell como Percy Jackson, Leah Sava Jeffries como Annabeth Chase y Aryan Simhadri como Grover Underwood, quienes retoman sus personajes después de las primeras dos entregas.

También participan Tamara Smart como Thalia Grace y Charlie Bushnell como Luke Castellan, mientras que Levi Chrisopulos y Olive Abercrombie se incorporan a la historia como Nico y Bianca di Angelo.