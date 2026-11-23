Taylor Swift sorprendió a Brenda Lee al entregarle un disco de Diamante por el éxito de Rockin' Around the Christmas Tree, una de las canciones navideñas más populares, esto luego de que su tema superara los 10 millones de unidades certificadas en Estados Unidos.

El encuentro ocurrió el pasado 16 de noviembre en Nashville, Tennessee, aunque fue hasta hoy cuando Brenda Lee compartió el video de la sorpresa en sus redes sociales. La grabación muestra a Swift entregándole personalmente la placa de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA).

Taylor Swift sorprende a Brenda Lee con disco de Diamante

Taylor Swift llegó al encuentro con la placa en las manos y le explicó a Brenda Lee que su canción había conseguido una certificación que muy pocos temas navideños han alcanzado. La cantante también aprovechó para expresarle su admiración y recordar que grabó el éxito cuando tenía apenas 13 años.

“Soy una de las muchísimas fans de tu icónica canción Rockin' Around the Christmas Tree. Es una canción increíble y no soy la única persona que piensa así”, comentó Swift antes de entregarle el reconocimiento.

La intérprete de Shake It Off también explicó que el tema se convirtió en la segunda canción navideña de la historia en recibir la certificación Diamante, después de All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey, que obtuvo el reconocimiento en 2021.

Brenda Lee comenzó a llorar al recibir la placa y agradeció el gesto de Taylor Swift. Durante la conversación, recordó al compositor Johnny Marks, al productor Owen Bradley y a los músicos que participaron en la grabación original de 1958.

Brenda Lee lloró al recibir el reconocimiento por su canción Captura de pantalla

“Significa muchísimo para mí que Rockin' Around the Christmas Tree sea Diamante. Johnny Marks, Owen Bradley y todos los increíbles músicos estarían muy orgullosos”, expresó Lee en declaraciones difundidas por Universal Music.

La cantante también agradeció a sus seguidores por mantener vigente la canción durante casi siete décadas y aseguró que la visita de Swift había sido una sorpresa especial. Ambas compartieron algunos comentarios sobre sus carreras y la admiración que sienten mutuamente.

¿Por qué 'Rockin' Around the Christmas Tree' recibió un disco de Diamante?

La canción de Brenda Lee obtuvo la certificación Diamante después de superar los 10 millones de unidades en Estados Unidos, de acuerdo con la RIAA. Para este reconocimiento se contabilizan tanto las ventas como las reproducciones digitales equivalentes, por lo que no se trata exclusivamente de discos físicos vendidos.

Rockin' Around the Christmas Tree fue escrita por Johnny Marks, quien también compuso Rudolph the Red-Nosed Reindeer, y grabada por Brenda Lee en octubre de 1958. La cantante tenía 13 años cuando interpretó el tema durante una sesión que necesitó únicamente tres tomas.

Aunque la canción no tuvo un éxito inmediato, comenzó a ganar popularidad durante los años siguientes. En 1960 ingresó al Top 20 de Billboard, mientras que en 1965 alcanzó la tercera posición de la lista de sencillos navideños.

El tema también apareció en la película Mi pobre angelito, estrenada en 1990, lo que permitió que nuevas generaciones lo conocieran. Desde entonces ha mantenido su presencia en las listas musicales durante las celebraciones de Navidad.

En 2023, la canción alcanzó por primera vez el número uno del Billboard Hot 100, después de 65 años de su lanzamiento. Con ese logro, Brenda Lee se convirtió, a los 78 años, en la artista de mayor edad en encabezar la clasificación, récord que volvió a superar después de cumplir 79 años.

Además, el tema ingresó al Grammy Hall of Fame en 2019 y durante 2024 superó los mil millones de reproducciones en Spotify, plataforma que también entregó una placa a la cantante para reconocer esa cifra.

Taylor Swift escribió un ensayo sobre Brenda Lee cuando tenía 18 años

La admiración de Taylor Swift por Brenda Lee comenzó mucho antes de que ambas se encontraran para celebrar la certificación Diamante. Cuando tenía 18 años, la cantante escribió un ensayo dedicado a la trayectoria de la intérprete de Rockin' Around the Christmas Tree.

El texto, titulado Rare Peer, fue incluido posteriormente en el libro Woman Walk the Line: How the Women in Country Music Changed Our Lives, publicado en 2017 y editado por Holly Gleason.

En el ensayo, Swift abordó la influencia de Brenda Lee dentro de la música country y su trayectoria como una de las artistas que alcanzaron el éxito desde temprana edad. El libro también reúne textos dedicados a otras intérpretes que marcaron la historia de ese género musical.