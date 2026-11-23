El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle a Reino Unido tendría una explicación que va más allá de su deseo de acercar a sus hijos a sus raíces británicas. Aunque los duques de Sussex habían señalado motivos familiares y educativos para dejar California y establecerse nuevamente en Inglaterra, un nuevo reporte apunta a que un asunto migratorio también habría influido en la inesperada mudanza.

¿Por qué regresaron el príncipe Harry y Meghan Markle a Reino Unido?

De acuerdo con información publicada por Page Six, el príncipe Harry habría enfrentado complicaciones con su visa estadounidense, cuyo periodo de vigencia habría terminado sin que la renovación se concretara de inmediato. Una fuente del gobierno de Estados Unidos citada por el medio aseguró:

De acuerdo con Page Six, la visa estadounidense del príncipe Harry habría vencido y su renovación no se habría realizado de inmediato AFP

Su visa expiró y no fue renovada de inmediato”.

Otras fuentes consultadas por la publicación habrían respaldado esa versión. Sin embargo, hasta ahora no se conoce públicamente qué tipo de permiso migratorio tenía el duque ni si el supuesto retraso tuvo alguna consecuencia sobre su autorización para permanecer en territorio estadounidense. El reporte también señala que la situación ya estaría resuelta.

Los problemas de Harry con la visa estadounidense

La información ha despertado interés porque la situación migratoria del príncipe lleva varios años bajo el escrutinio público. En 2023, después de la publicación de sus memorias, Spare, Harry habló abiertamente sobre su consumo pasado de drogas, incluidas sustancias como cocaína, cannabis y hongos alucinógenos.

La situación migratoria del príncipe Harry volvió a generar controversia después de que sus memorias, Spare Grosby

Sus declaraciones provocaron cuestionamientos de la organización conservadora Heritage Foundation, que buscó conocer si el duque había informado sobre esos antecedentes al solicitar su visa estadounidense.

La controversia derivó en una disputa legal para intentar acceder a sus registros migratorios, documentos que normalmente se mantienen bajo reserva.

¿Qué tipo de visa tenía el príncipe Harry en Estados Unidos?

Según el análisis de un abogado de inmigración consultado por Page Six, Harry pudo haber tenido una visa diplomática o una categoría destinada a personas con habilidades o logros extraordinarios.

Un abogado de inmigración consultado por Page Six planteó que Harry pudo haber tenido una visa diplomática o una destinada a personas con habilidades y logros extraordinarios Grosby

Ambas posibilidades fueron planteadas como hipótesis, pues el tipo de permiso que utilizó nunca se ha confirmado públicamente.

El especialista también consideró que el príncipe pudo haber recibido asesoría para no solicitar una residencia permanente mediante su matrimonio con Meghan, ciudadana estadounidense, debido a las implicaciones fiscales que puede tener una green card. No obstante, ninguna de estas posibilidades ha sido confirmada por los Sussex.

Es importante aclarar que el vencimiento de una visa no significa necesariamente que una persona pierda de inmediato su autorización para permanecer en Estados Unidos. El Departamento de Estado explica que la fecha de expiración del documento y el periodo de estancia autorizado son cuestiones distintas.

La educación de Archie y Lilibet, otro motivo del regreso

Aunque el supuesto problema migratorio habría influido en la decisión, no sería la única razón detrás del cambio de residencia. Desde que regresaron a Reino Unido en agosto, Harry y Meghan han hablado sobre su intención de que sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, crezcan más cerca de la familia paterna y tengan una educación británica.

Aunque los Sussex han explicado que querían acercar a Archie y Lilibet a sus raíces británicas, nuevos reportes apuntan a que la situación migratoria de Harry también habría influido en su regreso a Inglaterra. IG meghan

Durante una aparición en el programa This Morning, el duque compartió que los pequeños se han adaptado favorablemente a sus nuevas escuelas. Incluso aseguró que su confianza ha aumentado desde que comenzaron a estudiar en Reino Unido.

“Les encanta estar de vuelta”, comentó Harry, quien también reconoció que el uso de uniformes escolares representó un cambio cultural importante para ambos. El príncipe ha expresado, además, que disfruta estar nuevamente en su país y que regresar le resulta familiar.

¿Harry y Meghan regresarán a California?

Pese a que actualmente viven en Reino Unido, los Sussex no tendrían planes de romper definitivamente sus vínculos con Estados Unidos. Según Page Six, la pareja contempla viajar a California para pasar la Navidad con sus hijos y Doria Ragland, madre de Meghan.

El supuesto problema con la visa de Harry ya estaría resuelto, por lo que los duques de Sussex contemplarían regresar a California para pasar la Navidad con sus hijos y Doria Ragland. Grosby

Por ahora, los reportes apuntan a que el problema migratorio de Harry ya habría quedado solucionado, lo que permitiría a la familia mantener sus planes de viaje.