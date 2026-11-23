La economía mexicana creció 0.9% durante el tercer trimestre de 2026, de acuerdo con las cifras definitivas publicadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El resultado confirmó la estimación oportuna de octubre y mostró un crecimiento anual de 3.3% en términos reales.

El organismo informó que el avance entre julio y septiembre estuvo respaldado principalmente por las actividades terciarias, que agrupan al comercio y los servicios, con un incremento trimestral de 1.2%.

En contraste, las actividades secundarias, que incluyen minería, construcción y manufacturas, crecieron 0.4%, mientras que las actividades primarias, relacionadas con agricultura, ganadería, pesca y aprovechamiento forestal, avanzaron 0.3%.

La actualización también modificó las estimaciones iniciales de algunos sectores. El crecimiento de las actividades agropecuarias pasó de una contracción prevista de 0.4% a un avance de 0.3%. Por su parte, los servicios mejoraron su pronóstico de 1.1% a 1.2%, mientras que las actividades industriales registraron un ajuste de 0.8% a 0.4%.

Servicios y comercio impulsan el crecimiento económico

Las actividades terciarias fueron el principal motor de la economía durante el tercer trimestre, con un crecimiento de 1.2% respecto al periodo abril-junio.

En su comparación anual, este sector avanzó 3.6%, por encima del crecimiento registrado por la industria y las actividades agropecuarias.

Las actividades secundarias aumentaron 2.7% anual, mientras que las primarias crecieron 1.5%.

Los resultados muestran que el comercio y los servicios mantuvieron el mayor dinamismo dentro de los principales componentes del Producto Interno Bruto de México.

Industria manufacturera representa 20.5% del PIB nominal

Aunque las actividades secundarias tuvieron un crecimiento trimestral de 0.4%, su peso dentro de la economía continúa siendo significativo.

El INEGI reportó que el PIB nominal de las actividades secundarias alcanzó 11 billones 647 mil 702 millones de pesos corrientes, equivalente a 32.7% del PIB nominal en valores básicos.

Dentro de este conjunto, las industrias manufactureras generaron 7 billones 299 mil 163 millones de pesos, con una participación de 20.5% del PIB nominal en valores básicos.

La construcción aportó 2 billones 518 mil 999 millones de pesos, equivalentes a 7.1%, mientras que la minería representó 3.1% y la generación y distribución de energía eléctrica, agua y gas natural contribuyó con 2%.

El organismo también destacó que las ramas de equipo de transporte e industria alimentaria concentraron conjuntamente 40.4% del PIB de las manufacturas.

Comercio mayorista y minorista, destacan actividades terciarias

Los datos del PIB nominal permiten identificar el peso de las principales actividades comerciales y de servicios en la economía nacional.

Durante julio-septiembre, el comercio al por mayor generó 3 billones 828 mil 478 millones de pesos corrientes, equivalentes a 10.7% del PIB a valores básicos.

El comercio al por menor alcanzó 3 billones 637 mil 480 millones de pesos, con una participación de 10.2%.

Otros sectores relevantes fueron..

Servicios inmobiliarios y de alquiler: 3 billones 197 mil 193 millones de pesos, equivalentes a 9% del PIB.

Transportes, correos y almacenamiento: 2 billones 911 mil 118 millones de pesos, que representaron 8.2%.

Resto de las actividades terciarias: 9 billones 218 mil 530 millones de pesos, equivalentes a 25.8%.

Estas cifras reflejan la importancia del comercio, los servicios inmobiliarios y el transporte dentro de la estructura económica mexicana.

PIB nominal de México alcanza 38.4 billones de pesos

En términos corrientes, el Producto Interno Bruto nominal llegó a 38 billones 408 mil 633 millones de pesos durante el tercer trimestre de 2026.

El INEGI reportó un incremento nominal anual de 6.8%, resultado que incorpora tanto el crecimiento de la producción como la variación de los precios de los bienes y servicios.

Por separado, las actividades primarias generaron 1 billón 225 mil 308 millones de pesos corrientes, monto equivalente a 3.4% del PIB nominal en valores básicos.

Es importante distinguir estas cifras del crecimiento real de 0.9%, ya que el PIB a precios constantes permite medir la evolución de la producción sin el efecto de los cambios en los precios.