La actriz y comediante Consuelo Duval manifestó públicamente su cariño y solidaridad hacia la familia Derbez, luego de que su integrante, Vadhir Derbez, enfrenta investigaciones por presuntas agresiones sexuales. Aunque evitó pronunciarse sobre los señalamientos debido a que no cuenta con información directa de las indagatorias, aprovechó un encuentro con la prensa para enviar un mensaje de apoyo a sus allegados.

Durante una conversación con reporteros, Duval dejó claro que no era el momento de hablar sobre los detalles legales del caso, pero sí de acompañar a la familia del comediante, con quien mantiene una relación cercana desde hace varios años.

Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

Es un tema del que no queremos hablar, no tenemos la información adecuada. Solamente es un buen momento para demostrarle a la familia Derbez que aquí estamos los Duval, que los amamos profundamente y que la ley del cielo es la más poderosa de todas”, expresó.

Sus palabras se producen en medio de la atención mediática que han generado las denuncias presentadas contra el actor, quien también ha señalado públicamente que fue víctima de un intento de extorsión por 350 mil dólares.

¿Qué dijo Consuelo Duval sobre Vadhir Derbez?

Además de expresar su respaldo a los integrantes de la familia Derbez, Consuelo Duval recordó la experiencia que tuvo al trabajar con Vadhir en la serie Mariachis, producción que se grabó en Guadalajara.

La actriz habló de manera positiva sobre el joven intérprete y destacó el trato que recibió de él durante el tiempo que compartieron los foros de grabación.

Consuelo Duval, actriz. Foto: Instagram consueloduval

Tiene la edad de mi hijo, o sea, y es también de mis consentidos. Tuve la fortuna de trabajar con él en Mariachis y conmigo en lo personal, un caballero, un tipazo, un hijazo ”, comentó.

También recordó el cariño que Vadhir siente por su mascota, Nala, y compartió una anécdota relacionada con el vínculo que el actor tiene con ella.

Ya ven que Nala, bueno, le ponen a Nala y él se vuelve loco. Entonces, verlo en esta etapa de papá de perro me encantó”, agregó.

¿Desde cuándo conoce Consuelo Duval a la familia Derbez?

La relación entre Consuelo Duval y Eugenio Derbez comenzó hace más de dos décadas, cuando coincidieron en diferentes proyectos de comedia que marcaron sus respectivas carreras.

Uno de los trabajos más recordados que realizaron juntos fue La Familia P. Luche, serie en la que dieron vida a Federica y Ludovico, personajes que conquistaron al público durante tres temporadas.

Eugenio Derbez y Consuelo Duval en La Familia P. Luche Especial

Su química frente a las cámaras permitió que ambos construyeran una de las duplas cómicas más reconocidas de la televisión mexicana. Con el paso del tiempo, el vínculo también se extendió a otros integrantes de la familia del productor, con quienes la actriz ha coincidido en distintos espacios profesionales y personales.

Por ello, su reciente declaración representa una muestra de cercanía hacia los Derbez en un momento complicado para la familia, aunque la comediante prefirió mantenerse al margen de las cuestiones jurídicas.

Consuelo Duval expresó el cariño que siente por Vadhir Derbez y su familia, aunque prefirió no profundizar en la polémica porque considera que no tiene toda la información. #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3 de #ImagenTelevisión: https://t.co/H9Bc8jexE9 https://t.co/bIsYkrF938 — De Primera Mano (@deprimeramano) November 23, 2026

Mientras avanzan los procedimientos correspondientes, el actor conserva su derecho a la presunción de inocencia y serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar lo que proceda en cada investigación.