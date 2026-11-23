Yuri pidió una nueva oportunidad a sus seguidores de la comunidad LGBT+ durante un concierto en Guadalajara, Jalisco, donde hizo un llamado para dejar atrás las diferencias que han surgido por sus declaraciones sobre las parejas del mismo sexo.

La cantante veracruzana aprovechó su presentación en la Arena Guadalajara para dirigirse a parte del público que asistió a su espectáculo Icónica Recargado. Durante su intervención, reconoció el distanciamiento que ha tenido con algunos de sus seguidores y les pidió que dejaran de vetarla.

¿Qué dijo Yuri a la comunidad LGBT+ durante su concierto?

Yuri se encontraba en el escenario cuando hizo una pausa para hablar con los asistentes y dirigirse especialmente a las personas de la comunidad LGBT+ que estaban presentes en el recinto.

“Para el próximo año, manis, ¡algo tenemos que hacer! Para toda la comunidad que está aquí presente, que hay mucho muchachito de la comunidad”, expresó la intérprete de Maldita primavera.

La cantante continuó con su mensaje y pidió que le dieran una nueva oportunidad, después de varios años en los que sus declaraciones sobre la diversidad sexual han provocado críticas.

“Sí, chicos, ya estuvo bueno; quítenme el veto, no sean gachos; yo los adoro, por favor”, agregó ante el público de la Arena Guadalajara.

Aunque Yuri manifestó su intención de recuperar la cercanía con sus seguidores LGBT+, no ofreció una disculpa explícita durante ese mensaje ni se refirió directamente a las declaraciones que provocaron las controversias.

La petición ocurrió durante una de las últimas presentaciones de su espectáculo Icónica Recargado, una gira en la que interpreta éxitos como Detrás de mi ventana, El apagón y Maldita primavera, además de rendir homenaje a otras figuras de la música.

Foto: Instagram oficialyuri

¿Por qué Yuri ha recibido críticas de la comunidad LGBT+?

Yuri ha enfrentado cuestionamientos por sus declaraciones sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo, una postura que ha defendido públicamente al relacionarla con sus creencias religiosas.

En 2016, la cantante expresó su desacuerdo con la adopción homoparental y argumentó que los menores podrían enfrentar situaciones de acoso escolar. Aunque aseguró respetar a las parejas del mismo sexo, sus palabras provocaron críticas.

La controversia volvió a surgir en 2021, cuando Yuri participó como jueza invitada en La Más Draga, un concurso mexicano de drag queens. Su presencia provocó inconformidad entre algunos seguidores del programa, quienes recordaron sus declaraciones anteriores.

Yuri estuvo en el reality show La Más Draga Especial

Ese mismo año, la intérprete también recibió críticas por una entrevista con el Escorpión Dorado, en la que contó que se había realizado análisis médicos después de enterarse de que una de sus exparejas era homosexual.

En 2022, Yuri volvió a generar polémica con el videoclip de Euforia, en el que utilizó los colores de la bandera arcoíris. Algunos usuarios cuestionaron que recurriera a un símbolo de la diversidad sexual después de sus declaraciones sobre las familias homoparentales.

Yuri niega ser homofóbica

Pese a las críticas, Yuri ha rechazado en distintas ocasiones que sus declaraciones sean homofóbicas y ha señalado que respeta a las personas LGBT+, aunque no comparta todas sus posturas.

En octubre de 2022, durante un encuentro con medios de comunicación, la cantante afirmó que estaría dispuesta a pedir perdón si le demostraban que había realizado comentarios homofóbicos. Incluso se arrodilló frente a los reporteros para mostrar cómo ofrecería esa disculpa.

En aquella ocasión, Yuri aseguró que no consideraba haber ofendido a la comunidad y defendió su derecho a expresar sus creencias personales, aunque sus declaraciones continuaron generando cuestionamientos.

bgpa