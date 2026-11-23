Leonardo Aguilar sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía junto a su novia, Adriana Caballero, quien aparece mostrando un anillo de compromiso, en una historia que compartió el hijo de Pepé Aguilar en Instagram.

La publicación llega apenas unas semanas después de que el intérprete de regional mexicano reconociera que le gustaría casarse, aunque en aquel momento aseguró que su prioridad era continuar desarrollando su carrera musical.

¿Leonardo Aguilar y Adriana Caballero se comprometieron?

El cantante compartió una fotografía en la que aparece abrazando a Adriana Caballero durante lo que parece ser una sesión fotográfica al aire libre. Ambos están vestidos de blanco, mientras ella extiende su mano hacia la cámara para mostrar un anillo con una piedra brillante.

La imagen fue publicada en la cuenta oficial de Instagram de Leonardo Aguilar, acompañada de la canción Sigh, de Soundscape, aunque el artista no agregó algún mensaje para explicar el significado de la fotografía.

Leonardo Aguilar le dio el anillo de compromiso a Adriana Caballero Captura de pantalla

El compromiso llama la atención porque el pasado 12 de noviembre, durante una entrevista con Ventaneando, el cantante reconoció que estaba enamorado de Adriana, pero aseguró que todavía no contemplaba casarse.

"Sigo muy enamorado", expresó Leonardo cuando le preguntaron por su relación sentimental. Al ser cuestionado sobre sus deseos de llegar al altar, respondió: "Siempre. Muchas ganas, pero primero mi carrera".

¿Quién es Adriana Caballero, novia de Leonardo Aguilar?

Adriana Caballero Fridstein es una exreina de belleza originaria de Tabasco, quien representó al municipio de Centro durante la Feria Tabasco 2024. También cuenta con formación en Imagen Pública y se ha desempeñado como consultora.

Los primeros rumores sobre su relación con Leonardo Aguilar comenzaron en enero de 2026, cuando ambos fueron relacionados después de coincidir en distintas celebraciones de la familia del cantante.

En abril, Leonardo hizo público su romance mediante una fotografía que compartió en Instagram para felicitar a Adriana por su cumpleaños. “Feliz cumpleaños, mi chaparrita preciosa. Te amo”, escribió junto a una imagen de ambos.

La pareja también ha compartido momentos de su relación durante los últimos meses. En septiembre fueron vistos juntos en Las Vegas, donde asistieron a un concierto de Carín León.

bgpa