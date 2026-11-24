De los primeros recuerdos que cualquier fan de Dragon Ball tiene está la imponente primera aparición de Shen Long en la primera parte del manga y el anime más popular en la historia que el sensei Akira Toriyama nos regaló. Una escena que el diseñador sudcoreano Jae Won Lee trabajó para dar vida al primer set de la licencia que LEGO ya tiene disponible para todos los otakus y fans de los bricks.

En medio de la emisión de Dragon Ball Super: Beerus y a la espera de que haya más noticias de la continuación del anime y la adaptación del arco de la Patrulla Galáctica, Excélsior platicó con el diseñador para saber más detalles detrás de este modelo único para los coleccionistas.

Ver a Shen Long y a Gokú en su Nube Voladora me trajo muy buenos recuerdos. ¿Ese factor nostalgia —de las escenas y personajes que te convirtieron en fan de Dragon Ball de por vida— jugó a tu favor al elegir el primer set de LEGO para esta colección?

Shen Long ocupa un lugar particularmente especial en la serie, porque es más que un simple personaje. Representa el inicio mismo de Dragon Ball y la esencia de su universo. La idea de reunir las siete Esferas del Dragón para invocar a un dragón mágico que concede deseos es uno de los elementos más fundamentales y fascinantes de la historia. Desde la perspectiva de un diseñador. La idea de recrear un dragón enorme con curvas tan orgánicas y fluidas usando bloques de LEGO me resultaba especialmente atractiva. Por encima de todo, esperaba que ver el modelo terminado trajera de vuelta algo de la emoción y los maravillosos recuerdos que los fans experimentaron cuando descubrieron Dragon Ball por primera vez en su infancia.

El cuerpo curvo de Shen Long parece complicado considerando la anatomía del bloque. ¿Cuál fue la parte más compleja respecto a la arquitectura de este modelo?

El mayor desafío fue capturar las curvas naturales y fluidas del dragón manteniendo la estabilidad estructural del modelo. Los bloques de LEGO son fundamentalmente geométricos y angulares, mientras que el cuerpo de Shenlong tiene curvas que lo hacen lucir casi como si se estuviera moviendo por el aire. Las secciones donde su cuerpo se tuerce y gira en diferentes direcciones fueron particularmente difíciles. No bastaba simplemente con recrear la apariencia; también tenía que asegurarme de que todas las distintas secciones se conectaran de forma segura conservando la silueta general.

Las piezas se calcularon para dar una experiencia única al constructor Cortesia Lego

¿Cuánto tiempo tomó el proceso de diseño y en qué te basaste específicamente para diseñar?

Estudié sus apariciones tanto en el manga original de Dragon Ball como en el anime, prestando mucha atención a los rasgos que realmente definen al personaje. Por ejemplo, su cuerpo largo y sinuoso, los contornos afilados de su rostro, sus bigotes y cuernos, y esa presencia imponente que tiene cada vez que aparece. Lo que me pareció particularmente interesante fue cómo podía verse ligeramente distinto dependiendo de la escena o del ángulo desde el cual se le retrataba. Todo el proceso de diseño tomó aproximadamente ocho meses, durante los cuales pasé por varias iteraciones, refinando tanto la forma general como la estructura interna del modelo.

La propiedad intelectual de Dragon Ball se maneja con extremo cuidado, ¿tuviste que pasar por procesos de aprobación con la familia, o quizá con Toyotaro, quien asumió la tarea de continuar el legado artístico de Toriyama?

Sé lo mucho que significa Dragon Ball para los fans de todo el mundo, así que respetar la obra original fue siempre una de mis máximas prioridades a lo largo de este proyecto. Llevar los diseños de personajes y el universo increíblemente distintivos de Akira Toriyama a la marca LEGO fue una experiencia muy significativa. Desde mi perspectiva como diseñador, mi enfoque principal siempre fue respetar la creación original mientras les ofrecía a los fans algo nuevo y emocionante a través del formato de LEGO.

¿Cómo lograste limitarte a un set de apenas 1,700 piezas?

Creo que una de las cosas interesantes del diseño en LEGO es que usar más piezas no significa necesariamente crear un mejor modelo. Por supuesto, tener más piezas te permite añadir más detalles, pero creo que encontrar la manera más efectiva de capturar la esencia de un personaje con un número limitado de elementos es también una parte importante de ser diseñador de LEGO. Para Shen Long, la silueta general era particularmente clave. Incluso pequeños cambios en la fluidez de su cuerpo o en las proporciones de su rostro podían afectar de manera significativa qué tanto se parecía el modelo al personaje original. Así que, en lugar de intentar recrear cada mínimo detalle, me concentré en los elementos que resultaban más esenciales para su identidad. También tuve que considerar la experiencia de construcción en sí misma. Incluso si el modelo final luce increíble, la experiencia puede volverse menos agradable si el proceso de armado es excesivamente complicado.

Goku con su nube voladora LEGO

Hace un momento te pregunté si tuviste algún contacto con la familia Toriyama o con Toyotaro respecto a las aprobaciones, pero ¿recibiste alguna reacción de su parte una vez que la construcción estuvo terminada?

La respuesta de nuestros socios fue increíblemente entusiasta, y toda la colaboración resultó ser una experiencia muy positiva y constructiva. A lo largo del proceso de diseño, compartimos regularmente los avances del modelo, intercambiamos comentarios y trabajamos juntos para perfeccionar el diseño. Esa colaboración fue sumamente valiosa y nos ayudó a mejorar el modelo en el camino.

¿Por qué crees que Dragon Ball sigue siendo tan popular?

Una de las mayores fortalezas de Dragon Ball es su narrativa sencilla pero universal. Gokú se enfrenta constantemente a oponentes que son más fuertes que él y, aunque a veces pierde, nunca deja de desafiarse a sí mismo ni de intentar ser mejor. Pienso que ese mensaje de crecimiento, determinación y perseverancia resuena en las personas sin importar su edad o su contexto cultural. Pero Dragon Ball es mucho más que solo acción y peleas. También está lleno de humor, amistad, familia, aventura y muchísimas emociones distintas. Cuando era más joven, me fascinaban las increíbles batallas y transformaciones. Pero a medida que he ido creciendo, he empezado a apreciar de una manera diferente las relaciones entre los personajes y los momentos emotivos de la historia. Y, por supuesto, los diseños de personajes de Akira Toriyama son increíblemente únicos y atemporales.

La figura ya puede ser adquirida en la página oficial de LEGO LEGO

Como creador coreano, ¿qué significó para ti ser elegido por la marca para liderar lo que es posiblemente la franquicia de cultura pop más importante de Japón?

Para mí, en lo personal, ésta ha sido una experiencia increíblemente especial y significativa. Al crecer en Corea, estuve expuesto a muchas formas distintas de la cultura pop japonesa, incluidos el manga y el anime, y Dragon Ball fue sin duda una de las historias que tuvo una enorme influencia en mi infancia. Así que, en muchos sentidos, este proyecto se sintió como una conexión entre los recuerdos de mi infancia y el trabajo que hago hoy en día. Aunque Dragon Ball se originó en Japón, se ha convertido en una franquicia amada por millones de personas en todo el mundo. Y, en ese sentido, no creo que la nacionalidad de un diseñador sea realmente lo que más importa. Lo que importa es la pasión y el amor que sientes por la obra original. Como alguien que creció en Corea y ha sido un fan apasionado de Dragon Ball desde niño, me siento increíblemente afortunado de haber tenido la oportunidad de expresar esa pasión de una manera completamente nueva como diseñador de LEGO.