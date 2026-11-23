Miley Cyrus y Maxx Morando encontraron una manera muy particular de llevar su historia de amor a otro nivel: tatuarse juntos. A solo un día de convertirse en marido y mujer, la cantante y el músico sorprendieron al mostrar los diseños que eligieron para recordar su boda, una decisión que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

¿Qué tatuajes se hicieron Miley Cyrus y Maxx Morando?

Fue el tatuador Jamie Gene Lopez quien compartió las primeras imágenes de los recién casados a través de Instagram el domingo 22 de noviembre. En las fotografías, ambos aparecen abrazados y con los pantalones ligeramente desabrochados para mostrar sus nuevos tatuajes, ubicados en la zona de la cadera.

La intérprete de Flowers eligió tatuarse “Maxx” sobre la cadera derecha, mientras que su esposo grabó “Miley” en la parte superior de la cadera izquierda. IG jamiegenetattoos

El diseño es discreto, pero tiene un significado especial. Miley eligió llevar el nombre de su esposo, ‘Maxx’, escrito en pequeñas letras mayúsculas sobre la cadera derecha. Por su parte, el baterista de la banda Liily se tatuó ‘Miley’ en la cadera izquierda, con el mismo estilo de lettering.

Felicidades a los recién casados. Placas con los nombres de Maxx y Miley”, escribió el artista junto a las fotografías.

El tatuador Jamie Gene Lopez compartió las primeras fotografías de los recién casados mientras presumían sus diseños a juego en Instagram. IG jamiegenetattoos

Aunque los tatuajes con el nombre de una pareja suelen ser una decisión arriesgada, para los músicos parece que este gesto forma parte de la emoción por comenzar una nueva etapa juntos.

Así fue la boda de Miley Cyrus y Maxx Morando

Miley y Maxx celebraron su matrimonio el sábado 21 de noviembre en Palm Springs, California. La ceremonia se realizó en una residencia privada y reunió a familiares y amigos cercanos, en un ambiente íntimo que contrastó con la exposición pública que suele acompañar a la cantante.

Para la ocasión, la intérprete de Flowers eligió un vestido blanco de seda y manga larga de Saint Laurent, diseñado por Anthony Vaccarello, que complementó con flores blancas en el cabello. Maxx, por su parte, lució un esmoquin negro de la misma firma.

La pareja celebró su boda el 21 de noviembre de 2026 en una ceremonia íntima realizada en una residencia privada de Palm Springs, California. IG miley

Entre los asistentes estuvieron los padres de Miley, Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus, quienes acudieron acompañados de sus respectivas parejas. También estuvieron presentes Noah Cyrus, hermana de la cantante, y Damian Hurley, hijo de Elizabeth Hurley, prometida de Billy Ray.

De acuerdo con una fuente citada por People, uno de los momentos más emotivos fue ver a la familia reunida para acompañar a Miley en su día. La cantante también habría estado especialmente conmovida durante el intercambio de votos. Según el informante, no pudo contener las lágrimas de felicidad mientras celebraba su unión con Maxx.

¿Cómo se conocieron Miley Cyrus y Maxx Morando?

La historia de Miley Cyrus y Maxx Morando comenzó en 2021, cuando se conocieron gracias a una cita a ciegas. Meses después fueron vistos juntos en distintos eventos y, en abril de 2022, unas fotografías en las que aparecían besándose confirmaron su relación.

Miley y Maxx comenzaron su historia de amor en 2021, después de conocerse en una cita a ciegas, y anunciaron su compromiso en diciembre de 2025. The Grosby Group

A diferencia de otros romances de la artista, esta relación se desarrolló con mayor discreción. En diciembre de 2025, Miley confirmó que estaba comprometida con el músico, casi un año antes de celebrar su boda.

La cantante también ha hablado sobre las cualidades que admira de su ahora esposo. En una entrevista con Zane Lowe, destacó su curiosidad y su capacidad para seguir descubriendo cosas nuevas, incluso dentro de una industria tan competitiva como la música.

Después de su matrimonio anterior con Liam Hemsworth, que terminó en 2019, Miley parece estar lista para escribir una nueva historia sentimental. Y aunque todavía no ha compartido todos los detalles de su celebración, los tatuajes a juego ya se convirtieron en uno de los gestos más comentados de su boda.