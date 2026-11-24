BURBANK.– Para su película 65, los estudios Walt Disney Animation apostaron por una bruja adolescente llamada Billie, su mamá Alice, una mujer soltera que protege en extremo a su hija, y un mundo escondido en un portal en el que la magia es el pan de todos los días, sólo que es acaparada por la malvada bruja Celeste, quien tiene una conexión bastante curiosa con las otras dos.

El resultado de varios años de trabajo dio como resultado Hechizo: Bienvenidos a Hexe, cinta que se estrenará este jueves en nuestro país.

La idea de hablar de una madre soltera y su hija vino de la propuesta original de Josie (Trinidad), nuestra codirectora, a quien se le ocurrió la loca idea de contar una historia sobre una madre y un mundo de brujas. Eso siempre estuvo ahí y ella sentía mucha pasión por eso.

Tuvo mucho sentido, así que lo mantuvimos. Esta película es una carta de amor específicamente para ellas, honestamente, porque nuestras mamás son las superheroínas de este mundo y el hecho de que podamos resaltarlo es realmente importante”, contó en entrevista exclusiva con Excélsior el director Jason Hand.

Fawn Veerasunthorn, la codirectora de este filme, contó que muchas veces, como hijos, vemos a nuestra mami sólo como la mujer que nos dio la vida, nos cuida y nos cría; sin embargo, pocos reparamos en que tuvo una vida antes de los hijos, en la que estaban latentes sus pasiones, deseos y anhelos, tal como se ve en la película, donde la adolescente Billie trata de entender por qué su madre es estricta con ella y la cuida al extremo.

Poco a poco va descubriendo cómo su madre la protege de aquellos que la lastimaron y le quitaron su propia magia.

“Hubo un momento en mi vida, cuando era adolescente, en el que encontré una fotografía de mi mamá a mí misma edad y se veía tan diferente, tan inesperada. Eso me intrigó muchísimo sobre quién solía ser ella y empecé a hacer preguntas. Siento que ese es un misterio divertido con el que todos nos podemos identificar, el querer saber quiénes solían ser nuestros padres. Cuando me convertí en mamá, pensé: ‘¡Es cierto! Soy mi propia persona, tengo toda una historia antes de tener a mi hija’. Y mi hija probablemente me verá de manera diferente, tal como yo veo a mi mamá de manera diferente. Así que hay una historia emocional muy profunda que contar ahí”, apuntó Fawn Veerasunthorn.

El filme sale el jueves en salas del país. Disney

Un recorrido por la magia de Disney

Las pláticas ocurrieron ya que fuimos invitados a The Walt Disney Studios para conocer más detalles de la película y trabajar con un animador treintañero de la compañía que nos enseñó a dibujar, a partir de figuras geométricas sencillas, al gato verde de tres ojos que aparece en la historia y que lleva por nombre Beef Roger Crummchuk.

Durante todo un día en los estudios, también pudimos presenciar en la cabina de grabación cómo se hacen los doblajes originales, que en este caso corrieron a cargo de Hailee Steinfeld (Billie), Rashida Jones (Alice), Jodie Foster (Reina Celeste) y Walton Goggins (El gato Crummchuk).

Asimismo, recorrimos las instalaciones para conversar con la gente que hizo posible la creación de esta película que muestra cómo Billie logra comprender los motivos de su madre y afianza los lazos de amor con ella para juntas crear esa magia que les hace poderosas frente a la adversidad.

Hailee Steinfeld es parte de las voces originales Especial

Tocan vidas con sus historias

Detrás de Hechizo. Bienvenidos a Hexe se encuentran los escritores Jared Bush, Dana Ledoux Miller, Josie Trinidad y Phil Johnston. Los primeros dos hablaron sobre el mensaje que quisieron compartir a través de la historia de Billie y su propia madre.

“En la película yo diría que la magia es una metáfora sobre el potencial, de que todos nacemos con esta chispa de magia. Se trata de cómo nos nutren, cómo se nos permite crecer y las oportunidades que se nos dan, sobre lo que nos permite dar forma a esa chispa y realmente nos enseña de lo que somos capaces. Ese es el viaje que emprende Billie, pues descubre esta chispa en su interior y lo que hace con ella es lo que la convierte en la heroína que creo que a todos les va a encantar cuando vean la película”, reflexionó Dana Ledoux.

Y siguiendo la línea de la magia que propone la cinta, el escritor Jared Bush compartió con este diario cuál considera que es la magia del estudio en el que trabajan.

“Realmente creo que la magia del estudio son todas las personas que trabajan en esto y fueron 750 personas las que trabajaron en Hechizo. Bienvenidos a Hexe. No se trata sólo de gente intentando cumplir con un trabajo, ya que es gente poniendo su corazón y sus propias experiencias en esta película. Diría que la magia son las personas que dan vida a estos mundos y a nosotros nos importa mucho aportar algo que sea bueno, esperanzador, optimista y entretenido para el mundo, pero que también, con suerte, te haga pensar y genere una conversación. Para mí, esa es la magia del estudio”, relató Bush.

Todas las mamis viven un antes y un después. Disney

Otros personajes del equipo de producción con los que también pudimos convivir e intercambiar algunas palabras fueron el veterano productor Roy Conli, ganador de un Oscar en 2015 a Mejor Película Animada por su trabajo en la cinta Grandes héroes, así como la productora Yvett Merino, también ganadora en 2022 del Premio de la Academia a Mejor Película Animada por Encanto.

A lo largo de 33 años de trabajo en los Estudios Disney, Roy Conli ha sido partícipe y testigo del impacto cultural que han generado cintas como Zootopia, Wish, Encanto, Grandes héroes, Enredados, Moana y Frozen 2.

Por su parte, Yvett Merino ha hecho lo propio a lo largo de 30 años de trabajo con Disney, donde ha puesto su marca en filmes como Zootopia 2, Moana 2 y también Grandes héroes. Así que se les preguntó qué es lo que sienten al saber que moldean y marcan a varias generaciones con sus historias, tal como ahora lo harán con Hechizo. Bienvenidos a Hexe.

Es profundo, eso es increíblemente profundo. Hoy mismo un amigo mío que conocí hace varios años me envió una foto de su hija, que está en su último año de secundaria y llevaba puesto un vestido de Rapunzel para un evento en su escuela. Saber que algo en lo que trabajé hace 16 años sigue resonando hoy en día realmente te hace sentir especial, te hace sentir que has vivido una vida en la que has aportado algo a la comunidad”, contó el veterano Roy.

“Para mí es verdaderamente un regalo poder hacer esto todos los días, trabajar en estas películas que salen al mundo y la gente las ve. Tocan a las personas y las encuentran justo cuando necesitan encontrarlas. Me pasó que un día estaba en el Costco y llevaba puesta una chamarra del equipo de Grandes héroes. Una mujer me detuvo y me dijo: ‘¿Trabajaste en esa película?’.

La actriz es parte del doblaje en español latino IG

“Yo le dije que sí y me agradeció mucho. Me contó que su madre había fallecido hace poco y que esa fue la última película que vieron juntas. Así que son momentos como ese, en los que hablas con la gente y entiendes cómo estas películas tocan sus vidas, los que son un regalo más allá de todo lo que pude haber imaginado”, concluyó Merino.