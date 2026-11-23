Bellakath cuestionó a La Cukis después de que su compañera recibiera varios mensajes de apoyo atribuidos a El Malilla, El Bogueto y Yeri Mua durante una transmisión de La Mansión VIP 2. La cantante preguntó a la influencer si realmente conocía a los artistas, lo que provocó críticas en redes sociales.

El momento ocurrió durante una dinámica de Super Chats del reality show organizado por HotSpanish, en la que los participantes reciben mensajes del público. Aunque algunos seguidores interpretaron la reacción de Bellakath como una muestra de celos, otros destacaron los comentarios que hizo sobre Yeri Mua.

¿Qué dijo Bellakath sobre los mensajes que recibió La Cukis?

La Cukis recibió varios mensajes de apoyo durante la transmisión del programa, entre ellos uno atribuido a El Malilla, quien le envió un saludo acompañado de una frase que provocó la emoción de la influencer.

"Saludos, Cukis, te mando un abrazo y un beso donde quieras de parte de tu amigo El Malilla", se escuchó durante la lectura del mensaje.

El cantante también habría confirmado mediante un video en sus redes sociales que estaba detrás del saludo.

La participante recibió otros mensajes con los nombres de El Bogueto y Yeri Mua, aunque no se ha confirmado que ambos artistas los enviaran personalmente. Las muestras de apoyo llamaron la atención de Bellakath, quien comenzó a cuestionar la relación de su compañera con los cantantes.

"Desde que estás aquí empiezan a salir los amigos, Cuki. ¿A poco ya conoces a toda esa gente? Te empezaron a salir amigos desde que te hiciste famosa, ¿o qué?", comentó Bellakath durante la conversación.

La intérprete de Gatita continuó preguntándole a la influencer si anteriormente había tenido contacto con las personas que supuestamente le enviaron los mensajes, situación que algunos usuarios interpretaron como una crítica hacia la popularidad de La Cukis.

"Ya eres famosa, tus amigos te empezaron a salir desde ahorita, raro", agregó Bellakath, cuyas declaraciones comenzaron a circular en videos compartidos por los seguidores del programa.

Bellakath y Doña Alegría critican a Yeri Mua en 'La Mansión VIP'

La conversación tomó otro rumbo cuando apareció un mensaje atribuido a Yeri Mua, cantante con quien Bellakath ha protagonizado enfrentamientos públicos. La reguetonera aprovechó el momento para lanzar un comentario sobre la influencer veracruzana.

"El hocico chueco te habló, ¿a poco ya habías hablado con esa de antes?", expresó Bellakath, mientras cuestionaba si La Cukis conocía personalmente a Yeri Mua.

Doña Alegría, madre de Poncho de Nigris y otra de las participantes del reality, también intervino en la conversación y aconsejó a La Cukis que no respondiera al supuesto mensaje de la cantante.

"Yo la conocí y bien corriente con Aldito y todo. Le decía puras cochinadas", comentó Doña Alegría, quien hizo referencia a un encuentro anterior entre Yeri Mua y su nieto, Aldo de Nigris.

Las declaraciones provocaron reacciones entre los seguidores de La Mansión VIP 2, quienes compartieron videos del momento y criticaron la actitud de Bellakath. Algunos usuarios la calificaron de "envidiosa" por cuestionar las muestras de apoyo que recibió su compañera.

¿Son reales los mensajes de famosos en 'La Mansión VIP 2'?

Los Super Chats permiten que los espectadores envíen mensajes durante las transmisiones del reality a cambio de una aportación económica. Algunos pueden ser seleccionados por la producción para que los participantes los escuchen dentro de la casa.

Sin embargo, los usuarios pueden utilizar nombres de celebridades al realizar sus aportaciones, lo que ha provocado que los habitantes reciban supuestos saludos de artistas, políticos y deportistas que no necesariamente participan en la dinámica.

Durante las últimas transmisiones, Doña Alegría también recibió mensajes atribuidos a figuras como Luis Miguel, Bad Bunny, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, pero no existe evidencia de que esas personalidades los enviaran.

En el caso de La Cukis, seguidores del programa señalaron que el mensaje atribuido a Yeri Mua también habría sido enviado por un usuario que utilizó su nombre. Hasta el momento, la cantante no ha confirmado públicamente que estuviera detrás del saludo.

bgpa